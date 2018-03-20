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Эксперты назвали самые худшие фильмы по мотивам видеоигр

Кинокритики озвучили рейтинг наименее удавшихся кинофильмов, отснятых на основе популярных геймов. В их число вошли многие известные картины, которые зрители ожидали с большим нетерпением.

Эксперты назвали самые худшие фильмы по мотивам видеоигр


Рейтинг провальных кинофильмов, отснятых по мотивам известных геймов, составил издательский портал Vulture. В список вошли киноленты, режиссеры которых попытались создать полнометражное кино, использовав основу и героев популярных геймов.

Согласно Vulture, больше всех разочаровала кинолента «Постал» производства Германии. Критики отметили в фильме довольно унизительные сцены и не совсем уместные шутки. Вместе с этой кинолентой также отмечен фильм «Принц Персии: Пески времени». Отмечается, что больше всего зрителям не понравился главный герой с ярко выраженными европеоидными чертами лица. Тогда как в оригинале он должен быть совершенно другой.

Кроме того, в антирейтинг вошли такие картины, как «Mortal Kombat», «Супер Марио», «Обитель зла-4», где зрители обвиняют режиссеров в очень уж нереалистичном поведении главного персонажа. Также критикам не понравился один из самых ожидаемых фильмов «Варкрафт». Он откровенно разочаровал отсутствием динамики и сюжетом. Всего в рейтинг вошло 30 кинократин.
Культура
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 19:55
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