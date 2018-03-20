«Газпром» будет вынужден с Украиной заключить новый контракт

«Газпромом» неоднократно заявлялось, что «Северный поток-2» с проектной мощностью в 55 млрд кубометров на год в эксплуатацию собираются ввести в конце 2019 года. К этому моменту построят первую из 2-ух ниток Eugal. В 2020 году «Газпром» сможет использовать не больше 34 млрд кубометров всей мощности «Северного потока-2». Невозможность полной загрузки в первый год эксплуатации «Северного потока-2» означает, что «Газпром» вынужден будет заключить с Украиной соглашение о транзите. Текущее соглашение заканчивается в конце 2019 года.«Газпром» через Украину в 2017 году прокачал 93 млрд кубометров газа. Если «Газпром» станет полностью загружать мощности «Северного потока-2», а также успеет построить две нитки «Турецкого потока» (15,75 млрд кубометров каждая), компания в 2020 году все равно вынуждена будет через Украину прокачивать не меньше 30 млрд кубометров в случае сохранения текущего спроса на отечественный газ в Европе.