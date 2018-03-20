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KIA продемонстрировала седан KIA Quoris нового поколения

Накануне в интернет выложили первые фотографии флагмана Kia Quoris. Официальная презентация автомобиля состоится весной текущего года на автосалоне в Нью-Йорке.

KIA продемонстрировала седан KIA Quoris нового поколения


Над дизайном флагманской модели Kia Quoris поработали дизайнеры южнокорейского и американского подразделения компании Kia. В результате внешний вид автомобиля существенно изменился, в частности, фары и габаритные огни получили новые LED-секции, а также была переработана решётка радиатора. К тому же у новинки расширился кузов и увеличилась колёсная база, в результате чего салон автомобиля стал просторнее.

По словам производителей, изначально обновлённый автомобиль Kia Quoris будет доступен только на корейском рынке, где его реализации стартуют в апреле. Когда автомобиль выведут на европейский и российский рынок пока неизвестно.

Актуальная генерация Kia Quoris на российском рынке доступна по цене от 3 миллионов рублей.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 19:35
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