KIA продемонстрировала седан KIA Quoris нового поколения

Над дизайном флагманской модели Kia Quoris поработали дизайнеры южнокорейского и американского подразделения компании Kia. В результате внешний вид автомобиля существенно изменился, в частности, фары и габаритные огни получили новые LED-секции, а также была переработана решётка радиатора. К тому же у новинки расширился кузов и увеличилась колёсная база, в результате чего салон автомобиля стал просторнее.По словам производителей, изначально обновлённый автомобиль Kia Quoris будет доступен только на корейском рынке, где его реализации стартуют в апреле. Когда автомобиль выведут на европейский и российский рынок пока неизвестно.Актуальная генерация Kia Quoris на российском рынке доступна по цене от 3 миллионов рублей.