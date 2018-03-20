Максим Фадеев восхищается дочерью легендарного режиссёра Люка Бессона

Макисм Фадеев не так давно представил новый клип на песню So Long, являющейся частью музыкального проекта MALFA. Стоит отметить, что сюжет ролика пришёлся по душе огромной аудитории слушателей, но больше всего фолловеов заинтересовала девушка, сыгравшая главную героиню.Промолчать после огромного потока вопросов и комментариев по этому поводу не смог и сам Максим Фадеев. Продюсер рассказал, что главную роль в клипе исполнила дочь режиссёра из Франции Люка Бессона Жюльет. Со слов композитора, эта девушка как никто другой подошла для роли в новом клипе, ведь все эмоции, которые необходимо было сыграть, она уже пережила в реальной жизни.Фадеев считает, что человек, имеющий за спиной огромный жизненный опыт, заслуживает в первую очередь уважения, а также восхищается внутренне силой, проникновенным взглядом и характером Жюльет Бессон. Продюсер признался в том, что уже задумался над утверждением дочери легендарного режиссёра в качестве официального лица масштабного проекта MALFA.