69-летний Валерий Леонтьев сострил касательно своего возраста
Девятнадцатого марта певец Валерий Леонтьев отпраздновал день рождения. Известный исполнитель песен отпустил шуточку касательно исполнившихся ему лет.
Девятнадцатого марта Валерий Леонтьев отпраздновал свое шестидесятидевятилетие. По мнению певца, цифра, знаменуемая прожитые им годы, весьма интересна. В рамках Instagram Леонтьев обнародовал ролик, в котором порассуждал касательно своего возраста. В видео он сказал, что желающие его поздравить лично могут написать пожелания в его аккаунте, при этом артист заранее благодарит за поздравления.
Валерий сравнил цифру шестьдесят девять с позой из камасутры. Он заметил, что ранее в какой-то книжке читал об этом, однако никогда не практиковал. Музыкант, шутя, добавил, что в связи с интересной датой, придется пробовать. Фолловеры не прошли мимо сообщения своего любимца. Они засыпали артиста поздравлениями с его днём рождения, а также пожелали здоровья, счастья и творческих успехов.
Девятнадцатого марта Валерий Леонтьев отпраздновал свое шестидесятидевятилетие. По мнению певца, цифра, знаменуемая прожитые им годы, весьма интересна. В рамках Instagram Леонтьев обнародовал ролик, в котором порассуждал касательно своего возраста. В видео он сказал, что желающие его поздравить лично могут написать пожелания в его аккаунте, при этом артист заранее благодарит за поздравления.
Валерий сравнил цифру шестьдесят девять с позой из камасутры. Он заметил, что ранее в какой-то книжке читал об этом, однако никогда не практиковал. Музыкант, шутя, добавил, что в связи с интересной датой, придется пробовать. Фолловеры не прошли мимо сообщения своего любимца. Они засыпали артиста поздравлениями с его днём рождения, а также пожелали здоровья, счастья и творческих успехов.