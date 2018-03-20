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69-летний Валерий Леонтьев сострил касательно своего возраста

Девятнадцатого марта певец Валерий Леонтьев отпраздновал день рождения. Известный исполнитель песен отпустил шуточку касательно исполнившихся ему лет.

69-летний Валерий Леонтьев сострил касательно своего возраста

Девятнадцатого марта Валерий Леонтьев отпраздновал свое шестидесятидевятилетие. По мнению певца, цифра, знаменуемая прожитые им годы, весьма интересна. В рамках Instagram Леонтьев обнародовал ролик, в котором порассуждал касательно своего возраста. В видео он сказал, что желающие его поздравить лично могут написать пожелания в его аккаунте, при этом артист заранее благодарит за поздравления.

Валерий сравнил цифру шестьдесят девять с позой из камасутры. Он заметил, что ранее в какой-то книжке читал об этом, однако никогда не практиковал. Музыкант, шутя, добавил, что в связи с интересной датой, придется пробовать. Фолловеры не прошли мимо сообщения своего любимца. Они засыпали артиста поздравлениями с его днём рождения, а также пожелали здоровья, счастья и творческих успехов.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:15
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