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Голосовой помощник «Алиса» смог освоить вызов такси в «Яндекс»

Голосовой помощник «Алиса» способен осуществлять вызов такси. Данное приложение запустили в октябре прошедшего года.

Голосовой помощник «Алиса» смог освоить вызов такси в «Яндекс»


Главное предназначение продукта заключается в оказании помощи пользователям, выстраивании маршрутов, рассказывании новостей. Новое приложение позволяет включать пользователям музыку, получать сводки о погоде. Приложение доступно на смартфонах, которые функционируют на iOS, а также Android. Проект «Яндекс. Алиса» был усовершенствован. Команда разработчиков приложение включила в состав сервиса AI. Чтобы вызвать такси нужно голосовому помощнику надиктовать нужное сообщение, указав при этом конечную точку назначения. Голосовой помощник уточняет названный адрес. При открытии приложения строка «Куда» является уже заполненной.

Программой определяется текущее местонахождение заказчика данной услуги. Специалисты отмечают, что это является отправной точкой. Приложение данную информацию указывает при составлении маршрута.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:40
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