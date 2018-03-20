Продюсерская компания братьев Вайнштейн объявила о банкротстве
Основанная братьями Харви и Робертом Вайнштейнами, продюсерская компания Weinstein Co. объявила о своем банкротстве. Это – часть звена сделки с инвесткомпанией Lantern Capital, которая купит ее активы.
Lantern Capital выбрали из-за того, что компания пообещала сохранить действующие операции Weinstein Co., а также рабочие места.
В кризисном состоянии продюсерская компания Вайнштейнов оказалась в октябре прошлого года, когда против Харви Вайнштейна начали выдвигать обвинения в сексуальном домогательстве. Судебный процесс в отношении Харви Вайнштейна продолжается.
Заявленное банкротство и покупка акций инвесткомпанией не только обеспечивает дальнейшую деятельность Weinstein Co., но и компенсационные выплаты тем из ста заявившим о домогательствах женщинам, которые докажут свои иски, предъявленные продюсерской компании, в суде.
Но эти компенсации возможно будет выплатить только после удовлетворения требований кредиторов по дополнительно выявленным задолженностям продюсерской компании братьев Вайнштейнов.
Lantern Capital выбрали из-за того, что компания пообещала сохранить действующие операции Weinstein Co., а также рабочие места.
В кризисном состоянии продюсерская компания Вайнштейнов оказалась в октябре прошлого года, когда против Харви Вайнштейна начали выдвигать обвинения в сексуальном домогательстве. Судебный процесс в отношении Харви Вайнштейна продолжается.
Заявленное банкротство и покупка акций инвесткомпанией не только обеспечивает дальнейшую деятельность Weinstein Co., но и компенсационные выплаты тем из ста заявившим о домогательствах женщинам, которые докажут свои иски, предъявленные продюсерской компании, в суде.
Но эти компенсации возможно будет выплатить только после удовлетворения требований кредиторов по дополнительно выявленным задолженностям продюсерской компании братьев Вайнштейнов.