Продюсерская компания братьев Вайнштейн объявила о банкротстве

Lantern Capital выбрали из-за того, что компания пообещала сохранить действующие операции Weinstein Co., а также рабочие места.В кризисном состоянии продюсерская компания Вайнштейнов оказалась в октябре прошлого года, когда против Харви Вайнштейна начали выдвигать обвинения в сексуальном домогательстве. Судебный процесс в отношении Харви Вайнштейна продолжается.Заявленное банкротство и покупка акций инвесткомпанией не только обеспечивает дальнейшую деятельность Weinstein Co., но и компенсационные выплаты тем из ста заявившим о домогательствах женщинам, которые докажут свои иски, предъявленные продюсерской компании, в суде.Но эти компенсации возможно будет выплатить только после удовлетворения требований кредиторов по дополнительно выявленным задолженностям продюсерской компании братьев Вайнштейнов.