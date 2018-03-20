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Продюсерская компания братьев Вайнштейн объявила о банкротстве

Основанная братьями Харви и Робертом Вайнштейнами, продюсерская компания Weinstein Co. объявила о своем банкротстве. Это – часть звена сделки с инвесткомпанией Lantern Capital, которая купит ее активы.

Продюсерская компания братьев Вайнштейн объявила о банкротстве


Lantern Capital выбрали из-за того, что компания пообещала сохранить действующие операции Weinstein Co., а также рабочие места.

В кризисном состоянии продюсерская компания Вайнштейнов оказалась в октябре прошлого года, когда против Харви Вайнштейна начали выдвигать обвинения в сексуальном домогательстве. Судебный процесс в отношении Харви Вайнштейна продолжается.

Заявленное банкротство и покупка акций инвесткомпанией не только обеспечивает дальнейшую деятельность Weinstein Co., но и компенсационные выплаты тем из ста заявившим о домогательствах женщинам, которые докажут свои иски, предъявленные продюсерской компании, в суде.

Но эти компенсации возможно будет выплатить только после удовлетворения требований кредиторов по дополнительно выявленным задолженностям продюсерской компании братьев Вайнштейнов.
Экономика / Общество
Добавил: George21 Сегодня, 20:00
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