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Евгений Плющенко показал поклонникам трогательный снимок с сыном на Мальдивах

Известный отечественный фигурист Евгений Плющенко показал поклонникам трогательный снимок с сыном на Мальдивах. Сейчас семья спортсмена вместе с его ребёнком от первого брака отправилась в отпуск.

Евгений Плющенко показал поклонникам трогательный снимок с сыном на Мальдивах

Не так давно поклонники Евгения Плющенко узнали о том, что он вместе с Яной Рудковской и сыном Александром собирается лететь на Мальдивы. Также спортсмен сообщил, что на этот раз в отпуск он берёт и своего сына от предыдущего брака, фотографию из самолёта с которым разместил в своём профиле в Instagram.

Сегодня фолловеры заметили на странице Евгения Плющенко ещё один новый снимок, на котором звёздный отец запечатлён вместе с пятилетним Александром на фоне океана. В комментариях пользователи отметили, что кадр получился весьма трогательным, пожелав семье фигуриста хорошо отдохнуть, а также набраться сил для новых побед.
dzen / Общество / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:03
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