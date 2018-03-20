Евгений Плющенко показал поклонникам трогательный снимок с сыном на Мальдивах

Не так давно поклонники Евгения Плющенко узнали о том, что он вместе с Яной Рудковской и сыном Александром собирается лететь на Мальдивы. Также спортсмен сообщил, что на этот раз в отпуск он берёт и своего сына от предыдущего брака, фотографию из самолёта с которым разместил в своём профиле в Instagram.Сегодня фолловеры заметили на странице Евгения Плющенко ещё один новый снимок, на котором звёздный отец запечатлён вместе с пятилетним Александром на фоне океана. В комментариях пользователи отметили, что кадр получился весьма трогательным, пожелав семье фигуриста хорошо отдохнуть, а также набраться сил для новых побед.