Киевляне выступили против переименования площади Льва Толстого

Доступ к голосованию зарегистрированных на портале пользователей был открыт на протяжении месяца. За это время поддержали проект переименования 1 тысяча 279 человек, высказались против – 1 тысяча 813 человека.В мае 2015 года Верховной радой Украины был принят так называемый закон о декоммунизации, запрещающий советскую и нацистскую символики. Согласно закону улицы, населенные пункты и другая топонимика, носящие имена советских государственных деятелей, должны быть переименованы. В список вошли 520 исторических личностей, подпадающих под действие закона о декоммунизации.Лев Толстой* (1828-1910) – известный русский писатель. Скончался в 82-летнем возрасте за годы до установления советской власти.Евгений Чикаленко** (1861-1929) — украинский меценат, публицист, агроном и землевладелец, с 1920 года живший в эмиграции.