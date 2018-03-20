АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.60 USD 57.55
Курс валют на 20.03.2018

Киевляне выступили против переименования площади Льва Толстого

Исходя из данных интернет-голосования на сайте Киевской городской администрации, киевляне не поддержали инициативу переименования площади Льва Толстого* в площадь Евгения Чикаленко**.

Киевляне выступили против переименования площади Льва Толстого


Доступ к голосованию зарегистрированных на портале пользователей был открыт на протяжении месяца. За это время поддержали проект переименования 1 тысяча 279 человек, высказались против – 1 тысяча 813 человека.

В мае 2015 года Верховной радой Украины был принят так называемый закон о декоммунизации, запрещающий советскую и нацистскую символики. Согласно закону улицы, населенные пункты и другая топонимика, носящие имена советских государственных деятелей, должны быть переименованы. В список вошли 520 исторических личностей, подпадающих под действие закона о декоммунизации.

Лев Толстой* (1828-1910) – известный русский писатель. Скончался в 82-летнем возрасте за годы до установления советской власти.
Евгений Чикаленко** (1861-1929) — украинский меценат, публицист, агроном и землевладелец, с 1920 года живший в эмиграции.
Политика
Добавил: George21 Сегодня, 19:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители считают, что Ольга Бузова о себе слишком
Александр Ревва ходит в спортзал со своей
Lotus построит кроссовер на платформе Volvo
В Государственную Думу внесен законопроект о
Врачи сделали сестре Ольги Бузовой новую улыбку
Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о
Самцы североамериканских красных белок убивают
Наследный принц Саудовской Аравии прибыл с
Продюсерская компания братьев Вайнштейн объявила
Эксперты назвали самые худшие фильмы по мотивам
Американские ученые обнаружили в космосе новые
Лена Миро обозвала Ксению Собчак кобылой
«Газпром» будет вынужден с Украиной заключить
Роскомнадзор собирается заблокировать Telegram
KIA продемонстрировала седан KIA Quoris нового
Киевляне выступили против переименования площади
Suzuki привезла в Россию юбилейную версию Vitara
Анна Хилькевич боится летать на самолетах из-за
Volkswagen отзывает в России 371 фургон Crafter
Андрей Макаревич не будет извиняться за свои
Обновлённый кроссовер Mahindra XUV500 раскрыли до
69-летний Валерий Леонтьев сострил касательно
Компания Hyundai снимает ограничения по гарантии
Meizu M6s с боковым сканером отпечатков пальцев
Ксения Бородина потроллила Ольгу Бузову,
Во всех школах России могут ввести уроки
Антон Гусев назвал женщин глупыми созданиями
Легковые автомобили и автобусы начнут ездить по
Зарождению жизни на экзопланетах Trappist-1
Любовь Аксенова ради работы в течение месяца
Просмотреть все новости