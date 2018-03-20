Киевляне выступили против переименования площади Льва Толстого
Исходя из данных интернет-голосования на сайте Киевской городской администрации, киевляне не поддержали инициативу переименования площади Льва Толстого* в площадь Евгения Чикаленко**.
Доступ к голосованию зарегистрированных на портале пользователей был открыт на протяжении месяца. За это время поддержали проект переименования 1 тысяча 279 человек, высказались против – 1 тысяча 813 человека.
В мае 2015 года Верховной радой Украины был принят так называемый закон о декоммунизации, запрещающий советскую и нацистскую символики. Согласно закону улицы, населенные пункты и другая топонимика, носящие имена советских государственных деятелей, должны быть переименованы. В список вошли 520 исторических личностей, подпадающих под действие закона о декоммунизации.
Лев Толстой* (1828-1910) – известный русский писатель. Скончался в 82-летнем возрасте за годы до установления советской власти.
Евгений Чикаленко** (1861-1929) — украинский меценат, публицист, агроном и землевладелец, с 1920 года живший в эмиграции.
Доступ к голосованию зарегистрированных на портале пользователей был открыт на протяжении месяца. За это время поддержали проект переименования 1 тысяча 279 человек, высказались против – 1 тысяча 813 человека.
В мае 2015 года Верховной радой Украины был принят так называемый закон о декоммунизации, запрещающий советскую и нацистскую символики. Согласно закону улицы, населенные пункты и другая топонимика, носящие имена советских государственных деятелей, должны быть переименованы. В список вошли 520 исторических личностей, подпадающих под действие закона о декоммунизации.
Лев Толстой* (1828-1910) – известный русский писатель. Скончался в 82-летнем возрасте за годы до установления советской власти.
Евгений Чикаленко** (1861-1929) — украинский меценат, публицист, агроном и землевладелец, с 1920 года живший в эмиграции.
Политика
Добавил: George21 Сегодня, 19:30