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Зрители считают, что Андрей Черкасов и Влад Кадони не любят друг друга

Ведущие скандальной телестройки «Дом-2» стараются в эфире демонстрировать крепкую дружбу и полное взаимопонимание друг с другом. Вот только зрители уверены, что взаимоотношения между ними далеко не идеальны, просто на экраны этого не выносят, чтобы не портить общую картину.

Так, например, слухи о серьезном конфликте Ксении Бородиной и Кати Жужи ходили давно, однако сами девушки всячески их опровергали. И даже уход Кати с проекта изначально выставили как увольнение по собственному желанию. Сегодня же все стало на свои места и вся страна наблюдает за ссорой между бывшими коллегами.

Зрители считают, что Андрей Черкасов и Влад Кадони не любят друг друга

Фанаты реалити-шоу уверены, что натянутые отношения имеют место и между Владом Кадони и Андреем Черкасовым.

Дело в том, что буквально несколько дней назад Черкасов разместил в своем микроблоге видеоролик, в котором спросил у Влада, почему тот выставляет совместные фото в Инстаграм со всеми коллегами, только не с ним.

На это проектный колдун ответил, что попросту не любит мужчин, а затем пообещал непременно исправиться. Андрей посмеялся над шуткой Кадони, но в описании видеоролика написал, что не сомневается, что Влад его обманет.

Именно эта публикация ведущего и стала поводом для появления слухов, что коллеги недолюбливают друг друга, и что Андрей Черкасов специально выложил видео, дабы всколыхнуть затихшие сплетни о нетрадиционной ориентации Влада, а также напомнить про его склонность изворачиваться и лгать.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:52
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