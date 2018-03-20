Зрители считают, что Андрей Черкасов и Влад Кадони не любят друг друга

Так, например, слухи о серьезном конфликте Ксении Бородиной и Кати Жужи ходили давно, однако сами девушки всячески их опровергали. И даже уход Кати с проекта изначально выставили как увольнение по собственному желанию. Сегодня же все стало на свои места и вся страна наблюдает за ссорой между бывшими коллегами.Фанаты реалити-шоу уверены, что натянутые отношения имеют место и между Владом Кадони и Андреем Черкасовым.Дело в том, что буквально несколько дней назад Черкасов разместил в своем микроблоге видеоролик, в котором спросил у Влада, почему тот выставляет совместные фото в Инстаграм со всеми коллегами, только не с ним.На это проектный колдун ответил, что попросту не любит мужчин, а затем пообещал непременно исправиться. Андрей посмеялся над шуткой Кадони, но в описании видеоролика написал, что не сомневается, что Влад его обманет.Именно эта публикация ведущего и стала поводом для появления слухов, что коллеги недолюбливают друг друга, и что Андрей Черкасов специально выложил видео, дабы всколыхнуть затихшие сплетни о нетрадиционной ориентации Влада, а также напомнить про его склонность изворачиваться и лгать.