Андрей Макаревич не будет извиняться за свои слова о россиянах

Андрей Макаревич в социальных сетях оставил неоднозначное сообщение, чем возмутил общественность. Артист недавно посетил Америку, где наблюдал за жителями данной страны и сделал неутешительные выводы. Певец отметил, как сильно россияне отличаются от американцев. Макаревич подозревает, что с его соотечественниками происходит что-то странное. Также он заявил, что российские власти «превратили население страны в злобных «дебилов».Заявление Макаревича привлекло внимание СМИ и общественности, а на артиста обрушилась волна негатива. Андрей уверен, что новая волна обсуждения его слов только подтверждает их правильность. Также он заявил, что свое мнение менять совсем не намерен. При этом певец считает, что истерика, которая началась, подтверждает правильность его слов.