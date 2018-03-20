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Компания Hyundai снимает ограничения по гарантии на i30N и Veloster N

Компания Hyundai планирует снять ограничения на гарантии своих спортивных моделей i30 N и Veloster N. Ранее южнокорейский производитель предоставлял гарантию на данные автомобили только в дни трека.

Компания Hyundai снимает ограничения по гарантии на i30N и Veloster N


Данное ограничение для автомобилей i30 N и Veloster N в компании Hyundai решили отменить, отныне указанные модели будут доступны с 5-летней гарантией, которая будет предоставлена даже в том случае, если автомобиль не будет оснащён гоночными «силками».

При этом южнокорейская компания отмечает, что некоторые ограничения всё же будут. В частность спортивный автомобиль Hyundai i30 N по новым правилам предоставления гарантии сроком на 5 лет не должен принимать участие в профессиональных гонках, при этом его владелец может участвовать в любительских трек-днях.

Стоит отметить, что хэтчбек Hyundai i30 N является первым «заряженным» автомобилем компании. В подкапотном пространстве данной модели установлен 2,0-литровый двигатель производительностью 250 или 275 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с 6-скоростной механической трансмиссией с «перегазовкой».
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 19:10
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