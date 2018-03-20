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Марина Тристановна защищает своего возлюбленного из Воронежа

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Марина Тристановна Абрамсон не так давно начала встречаться с бизнесменом Александром.

Парочка вместе съездила на отдых, однако поклонники уверены, что за этим стоят корыстные цели мужчины. Пользователи Сети всячески пытаются донести телебабушке послание, чтобы она присмотрелась к нему получше.

Марина Тристановна защищает своего возлюбленного из Воронежа

Сама же женщина сообщила, что очень разочарована разными группами, которые выкладывают в Сети ложь об Александре. Она считает, что такие источники информации раскручивают свои сайты сплетнями и грязным пиаром.

Марина Тристановна уверена в том, что подобная модель поведения губит всю страну, а также она призвала каждого «не перегибать палку» и знать меру во всем.

«Я бы поняла, если б вы писали про меня! Я личность медийная и терплю ложь в свой адрес. Это был мой выбор. Но я не хочу, чтобы Саша стал жертвой моей популярности. Мой Саша очень щедрый и добрейшей души человек», – выразила слова возмущения женщина.

Напоминаем, что на телепроекте Марина Тристановна помогает дочери и ее мужу с воспитанием долгожданной внучки Беатрис.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:31
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