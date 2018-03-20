Марина Тристановна защищает своего возлюбленного из Воронежа

«Я бы поняла, если б вы писали про меня! Я личность медийная и терплю ложь в свой адрес. Это был мой выбор. Но я не хочу, чтобы Саша стал жертвой моей популярности. Мой Саша очень щедрый и добрейшей души человек», – выразила слова возмущения женщина.

Парочка вместе съездила на отдых, однако поклонники уверены, что за этим стоят корыстные цели мужчины. Пользователи Сети всячески пытаются донести телебабушке послание, чтобы она присмотрелась к нему получше.Сама же женщина сообщила, что очень разочарована разными группами, которые выкладывают в Сети ложь об Александре. Она считает, что такие источники информации раскручивают свои сайты сплетнями и грязным пиаром.Марина Тристановна уверена в том, что подобная модель поведения губит всю страну, а также она призвала каждого «не перегибать палку» и знать меру во всем.Напоминаем, что на телепроекте Марина Тристановна помогает дочери и ее мужу с воспитанием долгожданной внучки Беатрис.