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Француженка 10 лет прятала тела новорожденных детей в морозильной камере

СМИ сообщили о происшествии во Франции. Женщина 10 лет прятала тела новорожденных детей в морозильной камере, совершив 4 умышленных убийства.

Кроме этих младенцев, рождавшихся живыми, у особы в возрасте 38 лет есть две наследницы. Одна девушка случайно обнаружила труп малыша и сразу сообщила об этом отцу. Сотрудники полиции во время обыска заметили тела остальных детей, но сама преступница не могла пояснить причину своих поступков.

Француженка 10 лет прятала тела новорожденных детей в морозильной камере


Медики предположили, что женщина получила временные психические расстройства во время послеродовой депрессии и не контролировала свои действия. Пока сотрудники органов проводят расследование, а убийца ждет решение суда.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:20
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