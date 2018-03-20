Француженка 10 лет прятала тела новорожденных детей в морозильной камере

Кроме этих младенцев, рождавшихся живыми, у особы в возрасте 38 лет есть две наследницы. Одна девушка случайно обнаружила труп малыша и сразу сообщила об этом отцу. Сотрудники полиции во время обыска заметили тела остальных детей, но сама преступница не могла пояснить причину своих поступков.Медики предположили, что женщина получила временные психические расстройства во время послеродовой депрессии и не контролировала свои действия. Пока сотрудники органов проводят расследование, а убийца ждет решение суда.