Во всех школах России могут ввести уроки робототехники

Со слов Воропаевой, во всех отраслях производства и других сферах жизни в России постепенно модернизируется оборудование и поэтому в обозримом будущем возникнет дефицит программистов и инженеров. Предотвратить возможную нехватку специалистов узкого профиля молодежный парламентарий намерена введением в школах уроки робототехники, где у детей будут выявлять склонность к работе с техникой и развивать приобретенные навыки.Занятия предлагается вводить во всех школах, но в общем зачёте успеваемости их не учитывать. Как предположила Мария Воропаева, такая практика в течении двух лет сможет заменить тест на профпригодность.