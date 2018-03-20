Саша Черно обиделась на маму Оганесяна за обвинения той в измене сына

Саша Черно очень переживала перед встречей с мамой своего возлюбленного Иосифа Оганесяна, но всё оказалось не так уж и страшно, как она себе представляла. Репсима Оганесовна прибыла на периметр как раз в тот день, когда у пары проходила проверке на детекторе лжи, после которой возможная будущая свекровь заявила, что не против принять девушку в семью, но при одном условии.Со слов участницы, мама проектанта желает, чтобы будущая невестка поработала над своим характером, став мягче и покладистее. Также женщина надеется, что Саша Черно станет более спокойной и сдержанной в выражениях.Отвечая на упрёки пользователей Сети, Черно призналась,что вела себя немного некорректно с мамой Иосифа Оганесяна потому, как обиделась на её слова. Женщина считает, что в измене сына виновата именно девушка, которая не смогла вовремя дать ему то, чего он искал в отношениях.