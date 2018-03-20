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Саша Черно обиделась на маму Оганесяна за обвинения той в измене сына

Участница популярного телепроекта «Дом-2» Саша Черно рассказала, что обиделась на маму Иосифа Оганесяна после того, как та обвинила её в измене сына. Девушка уверена, что своими публичными заявлениями женщина просто развязала молодому человеку руки.

Саша Черно обиделась на маму Оганесяна за обвинения той в измене сына

Саша Черно очень переживала перед встречей с мамой своего возлюбленного Иосифа Оганесяна, но всё оказалось не так уж и страшно, как она себе представляла. Репсима Оганесовна прибыла на периметр как раз в тот день, когда у пары проходила проверке на детекторе лжи, после которой возможная будущая свекровь заявила, что не против принять девушку в семью, но при одном условии.

Со слов участницы, мама проектанта желает, чтобы будущая невестка поработала над своим характером, став мягче и покладистее. Также женщина надеется, что Саша Черно станет более спокойной и сдержанной в выражениях.

Отвечая на упрёки пользователей Сети, Черно призналась,что вела себя немного некорректно с мамой Иосифа Оганесяна потому, как обиделась на её слова. Женщина считает, что в измене сына виновата именно девушка, которая не смогла вовремя дать ему то, чего он искал в отношениях.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 13:19
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