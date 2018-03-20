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Дмитрий Тарасов отметил свой день рождения в караоке

Известный футболист Дмитрий Тарасов ярко отметил свое 31-летие.

Рядом с Дмитрием в знаменательный день была его жена Анастасия Костенко и близкие друзья. Но далеко не все близкие люди оказались с ним на торжестве.

Дмитрий Тарасов отметил свой день рождения в караоке

Напоминаем, что 18 марта полузащитник столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов отпраздновал свой день рождения. Он решил отметить дату в кругу родных и близких друзей. Празднование Дмитрий организовал в одном из столичных ресторанов, в котором также можно было петь в караоке.

Супруга футболиста Анастасия Костенко оставила в микроблоге поздравление для любимого, однако поспешила предупредить своих поклонников, что это не все слова, которые она посвятила в адрес возлюбленного.

«С днем рождения, мой любимый! Спасибо тебе за все, что я чувствую. Все свои пожелания я уже озвучила», - сообщила в Инстаграме девушка.

Стоит отметить, что фанаты восхищаются семейной идиллией молодых людей. Они также поспешили поздравить Тарасова с таким важным в его жизни днем.

«С праздником, счастья вам! Красивая пара», «С днем рождения! Красивая пара. Исполнения желаний», «Какая красивая пара. Настя, приятно на вас смотреть, всегда больше улыбайтесь», - написали фолловеры.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:18
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