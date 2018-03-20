Легковые автомобили и автобусы начнут ездить по Крымскому мосту в мае

В Минтрансе РФ сообщили, что такое решение было принято, чтобы оптимизировать транспортные потоки в период летнего сезона и снизить нагрузку на два полуострова Керченского и Таманского.Также в мае будет открыт сквозной проезд от федеральной трассы А-290 до моста через пролив. Со стороны Крыма будет открыт автоподход от моста до развязки с трассой «Таврида». До конца текущего года планируют открыть две новые полосы и все автомобильные подходы к мосту.Уже неоднократно сообщалось о том, что мост через Керченский пролив возводится с опережением, так как изначально запускать мост в эксплуатацию планировалось в декабре 2018 года, однако проезд будет открыть уже в мае.