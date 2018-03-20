Легковые автомобили и автобусы начнут ездить по Крымскому мосту в мае
Накануне стало известно, что мост через Керченский пролив запускать в эксплуатацию будут в два этапа. В мае новая переправа будет открыта для пассажирских автобусов и легковых автомобилей, а в конце этого года мост станет доступен и для грузового транспорта.
В Минтрансе РФ сообщили, что такое решение было принято, чтобы оптимизировать транспортные потоки в период летнего сезона и снизить нагрузку на два полуострова Керченского и Таманского.
Также в мае будет открыт сквозной проезд от федеральной трассы А-290 до моста через пролив. Со стороны Крыма будет открыт автоподход от моста до развязки с трассой «Таврида». До конца текущего года планируют открыть две новые полосы и все автомобильные подходы к мосту.
Уже неоднократно сообщалось о том, что мост через Керченский пролив возводится с опережением, так как изначально запускать мост в эксплуатацию планировалось в декабре 2018 года, однако проезд будет открыть уже в мае.
В Минтрансе РФ сообщили, что такое решение было принято, чтобы оптимизировать транспортные потоки в период летнего сезона и снизить нагрузку на два полуострова Керченского и Таманского.
Также в мае будет открыт сквозной проезд от федеральной трассы А-290 до моста через пролив. Со стороны Крыма будет открыт автоподход от моста до развязки с трассой «Таврида». До конца текущего года планируют открыть две новые полосы и все автомобильные подходы к мосту.
Уже неоднократно сообщалось о том, что мост через Керченский пролив возводится с опережением, так как изначально запускать мост в эксплуатацию планировалось в декабре 2018 года, однако проезд будет открыть уже в мае.
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Добавил: Алина Сегодня, 18:50