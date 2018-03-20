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Виктория Макарская накрасила губы и нарушила этим запрет своего супруга

Муж Виктории Макарской запрещает ей красить губы, но она это делает тайком.

Виктория Макарская накрасила губы и нарушила этим запрет своего супруга


В семье Антона Макарского никогда не возникало вопроса о том, кто является хозяином в доме. Киноактер имеет консервативные взгляды и считает, что супруга обязана безоговорочно слушаться во всем мужа. Виктория придерживается строгих правил и как выяснилось недавно, она не должна пользоваться губной помадой.

Ведь Антон может разозлиться, если она его ослушается. Недавно его жена посетила магазин, где продают косметические средства, и сделала покупку. Виктория поведала, что накрасила губы помадой тайком и сделала селфи до того, как Антон обнаружил данную выходку жены.

Пользователей Сети шокировало признание Виктории. Некоторые сравнили ее с подростком, которому родители запрещают красить губы. У других откровение жены Макарского вызвало насмешки, третьих насторожило, а последних просто напугало.

Данная тема очень бурно началась обсуждаться в интернете. И большинство поклонников решили, что Виктория просто преувеличивает данный запрет в их семье, ведь фотоснимок был опубликован на страничке, к которой имеют доступ оба супруга. Но до сих пор фото не удалено и скорей всего супруг не сделал ей строгий выговор.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 13:16
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