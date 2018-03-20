Последний самец северного белого носорога на нашей планете умер в кенийском зоопарке

Сейчас только две особи женского пола осталось от популяции вида, так что ученые думают, что можно попытаться спасти положение с помощью искусственного оплодотворения. Сперматозоиды самцов сохранились, а живые самки могут дать свои яйцеклетки.Суррогатными матерями способны стать южные белые носороги, однако кроме природных факторов люди играют негативную роль в уничтожении редких представителей фауны. Недавно в зоопарке Парижа преступники убили животное из-за его рога.