Последний самец северного белого носорога на нашей планете умер в кенийском зоопарке
СМИ сообщили, что последний самец северного белого носорога на нашей планете умер в кенийском зоопарке. Животное, названное Суданом, дожило до своего 45-летия.
Сейчас только две особи женского пола осталось от популяции вида, так что ученые думают, что можно попытаться спасти положение с помощью искусственного оплодотворения. Сперматозоиды самцов сохранились, а живые самки могут дать свои яйцеклетки.
Суррогатными матерями способны стать южные белые носороги, однако кроме природных факторов люди играют негативную роль в уничтожении редких представителей фауны. Недавно в зоопарке Парижа преступники убили животное из-за его рога.
Сейчас только две особи женского пола осталось от популяции вида, так что ученые думают, что можно попытаться спасти положение с помощью искусственного оплодотворения. Сперматозоиды самцов сохранились, а живые самки могут дать свои яйцеклетки.
Суррогатными матерями способны стать южные белые носороги, однако кроме природных факторов люди играют негативную роль в уничтожении редких представителей фауны. Недавно в зоопарке Парижа преступники убили животное из-за его рога.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:00