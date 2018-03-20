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Последний самец северного белого носорога на нашей планете умер в кенийском зоопарке

СМИ сообщили, что последний самец северного белого носорога на нашей планете умер в кенийском зоопарке. Животное, названное Суданом, дожило до своего 45-летия.

Сейчас только две особи женского пола осталось от популяции вида, так что ученые думают, что можно попытаться спасти положение с помощью искусственного оплодотворения. Сперматозоиды самцов сохранились, а живые самки могут дать свои яйцеклетки.

Последний самец северного белого носорога на нашей планете умер в кенийском зоопарке


Суррогатными матерями способны стать южные белые носороги, однако кроме природных факторов люди играют негативную роль в уничтожении редких представителей фауны. Недавно в зоопарке Парижа преступники убили животное из-за его рога.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:00
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