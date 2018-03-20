Любовь Аксенова ради работы в течение месяца голодовала

Аксенова поведала, что для новой роли она на месяц практически полностью отказалась от пищи. Многие знают, что актриса давно ведёт здоровый образ жизни, а также следит за своим питанием. В новой ленте, премьера которой состоится в скором времени, Любовь играет девушку, которая зависима от наркотических веществ.Поэтому знаменитость приняла решение отказаться от еды для того, чтобы узнать, как быть полностью зависимой от чего-то. Актриса рассказала, что в период того, как она голодала, употребляла в свой ежедневный рацион только лимон и мёд, при этом много пила жидкости. Артистка заявила, что голод – это полезный и интересный опыт в её жизни.