Любовь Аксенова ради работы в течение месяца голодовала
Любовь Аксенова, являющаяся известной российской актрисой, снялась в новой киноленте «Бывшие», в которой сыграла наркозависимую героиню. Для того чтобы вжиться в роль, артистка приняла решение голодать целый месяц. Данным образом, девушка поняла, что такое быть зависимой, при этом всё время думать об этом.
Аксенова поведала, что для новой роли она на месяц практически полностью отказалась от пищи. Многие знают, что актриса давно ведёт здоровый образ жизни, а также следит за своим питанием. В новой ленте, премьера которой состоится в скором времени, Любовь играет девушку, которая зависима от наркотических веществ.
Поэтому знаменитость приняла решение отказаться от еды для того, чтобы узнать, как быть полностью зависимой от чего-то. Актриса рассказала, что в период того, как она голодала, употребляла в свой ежедневный рацион только лимон и мёд, при этом много пила жидкости. Артистка заявила, что голод – это полезный и интересный опыт в её жизни.
Аксенова поведала, что для новой роли она на месяц практически полностью отказалась от пищи. Многие знают, что актриса давно ведёт здоровый образ жизни, а также следит за своим питанием. В новой ленте, премьера которой состоится в скором времени, Любовь играет девушку, которая зависима от наркотических веществ.
Поэтому знаменитость приняла решение отказаться от еды для того, чтобы узнать, как быть полностью зависимой от чего-то. Актриса рассказала, что в период того, как она голодала, употребляла в свой ежедневный рацион только лимон и мёд, при этом много пила жидкости. Артистка заявила, что голод – это полезный и интересный опыт в её жизни.