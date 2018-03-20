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Любовь Аксенова ради работы в течение месяца голодовала

Любовь Аксенова, являющаяся известной российской актрисой, снялась в новой киноленте «Бывшие», в которой сыграла наркозависимую героиню. Для того чтобы вжиться в роль, артистка приняла решение голодать целый месяц. Данным образом, девушка поняла, что такое быть зависимой, при этом всё время думать об этом.

Любовь Аксенова ради работы в течение месяца голодовала


Аксенова поведала, что для новой роли она на месяц практически полностью отказалась от пищи. Многие знают, что актриса давно ведёт здоровый образ жизни, а также следит за своим питанием. В новой ленте, премьера которой состоится в скором времени, Любовь играет девушку, которая зависима от наркотических веществ.

Поэтому знаменитость приняла решение отказаться от еды для того, чтобы узнать, как быть полностью зависимой от чего-то. Актриса рассказала, что в период того, как она голодала, употребляла в свой ежедневный рацион только лимон и мёд, при этом много пила жидкости. Артистка заявила, что голод – это полезный и интересный опыт в её жизни.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:40
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