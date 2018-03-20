Хейтеры подозревают, что Евгению Феофилактову выгнал из дома ее армянский бойфренд

Однако недавно пользователи Сети заподозрили, что мужчина выгнал ее из своего жилища. Евгения Феофилактова разместила в своем микроблоге публикацию, в которой написала, что подыскивает хорошего дизайнера, способного помочь ей с ремонтом в ее квартире.Девушка обратилась к подписчикам с просьбой посоветовать ей хорошего профессионала. Вот только хейтеры заподозрили, что девушка начала в спешке заниматься ремонтом из-за того, что ее ухажер выгнал ее вместе с сыном из своего дома.