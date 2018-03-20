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Хейтеры подозревают, что Евгению Феофилактову выгнал из дома ее армянский бойфренд

Не так давно экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова продемонстрировала поклонникам своего армянского бойфренда, с которым с недавнего времени проживает в его доме на полном его обеспечении.

Хейтеры подозревают, что Евгению Феофилактову выгнал из дома ее армянский бойфренд

Однако недавно пользователи Сети заподозрили, что мужчина выгнал ее из своего жилища. Евгения Феофилактова разместила в своем микроблоге публикацию, в которой написала, что подыскивает хорошего дизайнера, способного помочь ей с ремонтом в ее квартире.

Девушка обратилась к подписчикам с просьбой посоветовать ей хорошего профессионала. Вот только хейтеры заподозрили, что девушка начала в спешке заниматься ремонтом из-за того, что ее ухажер выгнал ее вместе с сыном из своего дома.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:09
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