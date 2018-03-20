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В доме американской семьи Харсфельд хранилась открытка из будущего

В последнее время стало появляться много информации, касающейся путешествий во времени с доказательствами в виде необычных раритетов. В доме американской семьи Харсфельд хранилась открытка из будущего, долгое время пролежавшая в архивах.

Ее в 50-х годах прислал американцам немецкий родственник, после чего он сам скончался через 9 лет. Обычный вид Франкфурта не сильно интересовал будущие поколения, так что открытка стал семейной реликвией, но ситуация изменилась в 2002 году.

В доме американской семьи Харсфельд хранилась открытка из будущего


После внимательного просмотра люди заметили, что на ней показаны здания, которых в то время еще не было в городе, а также это чудо выпустили в 80-х годах. После проведения экспертизы подозрения американцев подтвердились, так что родственник прислал им послание из будущего, написав на нем сообщение. Никто не знает, как оно могло попасть к человеку, который даже не подозревал, что держит в руках уникальный артефакт.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:40
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