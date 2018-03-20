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Дочь Светланы Лободы намерена повторить успех своей матери

Светлана Лобода обнародовала в своём микроблоге Instagram видеоролик, на котором продемонстрировала свою дочь. Известная певица рассказала, что её ребёнок распевается перед сном. Это, безусловно, приводит артистку в восторг, так как она рассчитывает на следование своей дочки по её стопам.

Дочь Светланы Лободы намерена повторить успех своей матери

Недавно Лобода в рамках Instagram выложила новый ролик, на котором изображено как её дочка распевается перед сном. Саму девочку карьера исполнительницы песен также привлекает. Видео в течение пяти часов сумело собрать более 237 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 200 восторженных комментариев от многочисленных фанатов известной певицы.

Лобода на днях попала в неоднозначную ситуацию. СМИ пишут, что второй ребёнок певицы, которой в скором времени появится на свет, был зачат вокалистом рок-коллектива «Rammstein» - Тилем Линдеманном. Сама Светлана их связь отрицает, однако имя отца будущего малыша почему-то разглашать не спешит.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:39
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