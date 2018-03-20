Тимати на день рождения дочери арендовал Пушкинский музей

Дочке Тимати Алисе на днях исполнилось четыре года. Рэпер отметил этот праздник с большим размахом. Он взял в аренду Пушкинский музей и пригласил друзей наследницы с родителями.Алисе подарили самый необычный подарок, ведь в ее распоряжении был весь Пушкинский музей. Гиды с опытом провели экскурсию для виновницы торжества и ее гостей по ключевым экспонатам, а музыканты культурную программу дополнили живой музыкой. Вечер был очень насыщенным.Именинница приготовила для гостей сюрприз и исполнила танцевальные движения под композицию Чайковского - «Танец Феи Драже» из «Щелкунчика». Девочка уже пару лет занимается балетом и изучает английский язык.Рэпер сообщил, что очень хочет, чтобы его дочь получила разностороннее образование и могла бы похвастаться в свои годы тем, чем он не может в свои 34 года. Еще Тимати поведал, что баловать наследницу не планирует и мечтает, чтобы она выросла разносторонне развитой, умной и, конечно же, счастливой девочкой.Алена Шишкова и Тимати каждый день рождения дочери собираются вместе. Бывшие возлюбленные расстались, но смогли сохранить теплые отношения.