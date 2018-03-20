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Новости «Дом-2»: Дмитрий Шмаров готовится ко второму браку, Егор Холявин пролжает преображаться в Кена

Последние новости с телепроекта «Дом-2» содержат данные о том, что экс-участник Дмитрий Шмаров готовится ко второму браку. Егор Холявин готов продолжить своё преображение в Кена.

Новости «Дом-2»: Дмитрий Шмаров готовится ко второму браку, Егор Холявин пролжает преображаться в Кена

Бывший участник «Дома-2» Дмитий Шмаров в скором времени женится во второй раз

Многие зрители нашумевшего реалити-шоу «Дом-2» помнят Дмитрия Шмарова по отношениям с Ольгой Николаевой, которым не суждено было долго просуществовать. Несмотря на это, сам мужчина утверждает, что тогда испытывал к возлюбленной по-настоящему искренние чувства.

После ухода за ворота телестройки Шмаров женился, но вскоре между ним и упругой появлялось всё больше разногласий, и в конце концов пара развелась, успев завести общего ребёнка. Сейчас девочке уже семь лет, она проживает с мамой, а на выходные приезжает погостить у отца.

Со слов Дмитрия Шмарова, первые два года после развода он прожил один, после чего встретил девушку, которую смог полюбить. В настоящий момент мужчина уже сделал своей любимой предложение, ведь они вместе почти пять лет. Пара активно готовится к бракосочетанию, запланированному на лето.

Известный своими пластическими операциями бывший проектант «Дома-2» Егор Холявин готов продолжить преображение в Кена

Егор Холявин не так давно рассказывал поклонникам о проблемах со здоровьем, которые появились у него именно из-за большого количества пластических операций. Известно, что в течение одного года молодой человек 13 раз ложился на хирургический стол,но тогда его не особо беспокоили возможные последствия.

Новости «Дом-2»: Дмитрий Шмаров готовится ко второму браку, Егор Холявин пролжает преображаться в Кена

Одним из побочных эффектов постоянного хирургического вмешательства для Егора Холявина стало стремительное возвращение лишних килограммов, которые тот ранее убирал тоже при помощи специалистов. Сейчас молодой человек утверждает, что полностью справился не только с физическими проблемами, но и вернул себе положительный моральный настрой.

В ближайшее время экс-участника «Дома-2» снова ждёт ряд операций по преображению в Кена, ведь данный образ, как утверждает он сам, является его позицией по жизни.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:50
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