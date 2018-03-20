Общественный транспорт в Париже к 2020 году может стать бесплатным

Инициатор проекта – мэр Парижа Анн Идальго. Она хочет к лету изучить и обсудить экономические варианты модели бесплатного общественного транспорта для всего населения. Вопрос платности проезда в коммунальном транспорте для приезжих и туристов еще не может быть рассмотрен, но и этот момент прояснится к 2020 году, когда должно будет принято окончательное решение с внедрением мэрской инициативы в жизнь.Анн Идальго полна решимости осуществить задуманное, поскольку общественный транспорт «является ключевым в области городского передвижения, где автомобили, производящие вредные выбросы, больше не занимают центральное место».На этой неделе в мэрии проголосуют предложения о введении бесплатного проездного билета для 220 тысяч парижан пенсионного возраста.