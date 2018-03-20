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Общественный транспорт в Париже к 2020 году может стать бесплатным

Проезд в общественном транспорте французской столицы к 2020 году может стать бесплатным для всех слоев населения.

Общественный транспорт в Париже к 2020 году может стать бесплатным


Инициатор проекта – мэр Парижа Анн Идальго. Она хочет к лету изучить и обсудить экономические варианты модели бесплатного общественного транспорта для всего населения. Вопрос платности проезда в коммунальном транспорте для приезжих и туристов еще не может быть рассмотрен, но и этот момент прояснится к 2020 году, когда должно будет принято окончательное решение с внедрением мэрской инициативы в жизнь.

Анн Идальго полна решимости осуществить задуманное, поскольку общественный транспорт «является ключевым в области городского передвижения, где автомобили, производящие вредные выбросы, больше не занимают центральное место».

На этой неделе в мэрии проголосуют предложения о введении бесплатного проездного билета для 220 тысяч парижан пенсионного возраста.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 18:30
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