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В Сети появились новые фото беременной Мэрилин Керро

Новые фото округлившегося животика Мэрилин Керро, являющейся финалисткой «Битвы экстрасенсов», уже появились в социальной сети. Звезда засветилась перед объективами камер в Санкт-Петербурге.

В Сети появились новые фото беременной Мэрилин Керро


Что в данное время Мэрилин Керро находится в интересном положении уже больше не секрет. Ведунья самостоятельно развеяла все догадки и разговоры в свою сторону, обнародовав в своём микроблоге Instagram публикацию с семинара, который она недавно лично проводила. Данное мероприятие прошло в прошедшие выходные в Санкт-Петербурге, куда Мэрилин приехала по приглашению организаторов. В социальной сети на снимке Керро предстала в джемпере красного цвета, который не скрывает её округлившийся животик.

В Сети появились новые фото беременной Мэрилин Керро


Публикация в течение суток сумела собрать более 3,5 тысяч отметок «Мне нравится». Подписчики ведуньи писали, что она «умничка», и они ею восхищаются. Некоторые фанаты поздравили Мэрилин с её беременностью, а также пожелали ей здоровья и счастья.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:57
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В Сети появились новые фото беременной Мэрилин
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