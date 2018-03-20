В Сети появились новые фото беременной Мэрилин Керро

Что в данное время Мэрилин Керро находится в интересном положении уже больше не секрет. Ведунья самостоятельно развеяла все догадки и разговоры в свою сторону, обнародовав в своём микроблоге Instagram публикацию с семинара, который она недавно лично проводила. Данное мероприятие прошло в прошедшие выходные в Санкт-Петербурге, куда Мэрилин приехала по приглашению организаторов. В социальной сети на снимке Керро предстала в джемпере красного цвета, который не скрывает её округлившийся животик.Публикация в течение суток сумела собрать более 3,5 тысяч отметок «Мне нравится». Подписчики ведуньи писали, что она «умничка», и они ею восхищаются. Некоторые фанаты поздравили Мэрилин с её беременностью, а также пожелали ей здоровья и счастья.