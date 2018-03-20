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Во Франции под стражу взяли Николя Саркози

На территории Франции задержан экс-президента государства Николя Саркози. Политик был задержан оперативниками управления, занимающимися борьбой с коррупцией.

Во Франции под стражу взяли Николя Саркози

Французского политика задержали утром во вторник двадцатого марта. В итоге бывшего главу Франции поместили под стражу в городе Нантер непосредственно в пригороде Парижа. Политический деятель пришел на слушание, которое касалось дела о финансировании избирательной его кампании 2007 года ливийскими властями. В свою очередь срок содержания Саркози под стражей является ограниченным сорока восьмью часами. Силовики за данный период времени должны предъявить политику обвинение.

Французское издание Mediapart весной 2012 года опубликовало документы, которые свидетельствуют касательно передачи 50 000 000 евро властями Ливии на президентскую кампанию Николя Саркози. Уже после выхода публикации возбудили уголовное дело, расследуемое до сих пор.
Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:45
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