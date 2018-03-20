Бен Аффлек показал публике разноцветную татуировку во всю спину

Сейчас Бен Аффлек проводит свой заслуженный отдых на Гавайях. На пляже посетители увидели у актера огромную татуировку в виде птицы Феникс, которая возрождается из пепла.Данное изображение первый раз заметили летом 2015 года, после сообщения о расторжении союза с Дженнифер Гарнер. Но тогда Бен заверил всех, что это всего лишь рисунок, который в скором времени сотрется.Еще он рассказал, что имеет множество настоящих татуировок, но делать их он предпочитает в тех местах, которые не выставляет напоказ. И о его наколке вскоре все забыли. Это было не сложно сделать, поскольку Аффлек страдал от алкоголизма и находился в не лучшей форме, поэтому на публике старался не обнажаться.После несколько курсов лечения в клинике актер стал выглядеть намного лучше: похудел и восстановил прежнюю форму. И со временем все поняли, что тату было настоящим, а он просто ввел всех в заблуждение.Его бывшим пассиям тату совершенно не пришлось по вкусу. Дженнифер Гарнер была возмущена, поскольку ей показалось, что Бен намекает, что их союз был пеплом. А Дженнифер Лопес она показалась безвкусной и ужасной.