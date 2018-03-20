Бен Аффлек показал публике разноцветную татуировку во всю спину
Тату, сделанное на спине Бена оказалось настоящим, но ранее он говорил, что это рисунок, который сотрется со временем.
Сейчас Бен Аффлек проводит свой заслуженный отдых на Гавайях. На пляже посетители увидели у актера огромную татуировку в виде птицы Феникс, которая возрождается из пепла.
Данное изображение первый раз заметили летом 2015 года, после сообщения о расторжении союза с Дженнифер Гарнер. Но тогда Бен заверил всех, что это всего лишь рисунок, который в скором времени сотрется.
Еще он рассказал, что имеет множество настоящих татуировок, но делать их он предпочитает в тех местах, которые не выставляет напоказ. И о его наколке вскоре все забыли. Это было не сложно сделать, поскольку Аффлек страдал от алкоголизма и находился в не лучшей форме, поэтому на публике старался не обнажаться.
После несколько курсов лечения в клинике актер стал выглядеть намного лучше: похудел и восстановил прежнюю форму. И со временем все поняли, что тату было настоящим, а он просто ввел всех в заблуждение.
Его бывшим пассиям тату совершенно не пришлось по вкусу. Дженнифер Гарнер была возмущена, поскольку ей показалось, что Бен намекает, что их союз был пеплом. А Дженнифер Лопес она показалась безвкусной и ужасной.
Сейчас Бен Аффлек проводит свой заслуженный отдых на Гавайях. На пляже посетители увидели у актера огромную татуировку в виде птицы Феникс, которая возрождается из пепла.
Данное изображение первый раз заметили летом 2015 года, после сообщения о расторжении союза с Дженнифер Гарнер. Но тогда Бен заверил всех, что это всего лишь рисунок, который в скором времени сотрется.
Еще он рассказал, что имеет множество настоящих татуировок, но делать их он предпочитает в тех местах, которые не выставляет напоказ. И о его наколке вскоре все забыли. Это было не сложно сделать, поскольку Аффлек страдал от алкоголизма и находился в не лучшей форме, поэтому на публике старался не обнажаться.
После несколько курсов лечения в клинике актер стал выглядеть намного лучше: похудел и восстановил прежнюю форму. И со временем все поняли, что тату было настоящим, а он просто ввел всех в заблуждение.
Его бывшим пассиям тату совершенно не пришлось по вкусу. Дженнифер Гарнер была возмущена, поскольку ей показалось, что Бен намекает, что их союз был пеплом. А Дженнифер Лопес она показалась безвкусной и ужасной.