АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.60 USD 57.55
Курс валют на 20.03.2018

Рустам Солнцев призвал хейтеров отстать от Юлии Самойловой

Популярный блогер и бывший участник скандального проекта «Дом-2» Рустам Солнцев призывает хейтеров отстать от Юлии Самойловой. Мужчина уверен, что девушка является отличным исполнителем, а также не сомневается в её успехе на «Евровидении 2018».

Рустам Солнцев призвал хейтеров отстать от Юлии Самойловой

Недавно общественность узнала о том, что представителем России на песенном конкурсе «Евровидение 2018», который в этом году пройдёт в Лиссабоне, стала известная многим Юлия Самойлова. В Сети тут же стали появляться критические комментарии в адрес девушки и выбранной для участия композиции.

Некоторым показалось, что песня I Won't Break не достаточно сильна для такого масштабного конкурса, а кто-то просто оказался недоволен тем, что для такого мероприятия выбрана именно Юлия Самойлова. Хейтеры убеждены, что девушка не обладает уникальными вокальными данными, способными покорить международных членов жюри.

Сам же Рустам Солнцев заявил, что молодая певица обязательно справится с поставленной задачей, ведь, несмотря на свою инвалидность, уже смогла добиться многого. Блогер раскритиковал многочисленных антифанатов Юлии Самойловой, упрекнув их за неуважительное отношение к столь приятной, привлекательной и талантливой особе.

В своём ролике Солнцев также обратился и лично к певице, заявив, что он станет первым самым преданным фанатом её творчества, который на 100% уверен в её победе на «Евровидении 2018».
dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российский филиал FCA поменял генирального
Елена Исинбаева внесла коррективы в свой образ и
Марина Тристановна защищает своего возлюбленного
BMW планирует представить «бешеную» M2 Competition
Юлия Савичева поделилась рецептом красоты после
Саша Черно обиделась на маму Оганесяна за
Дмитрий Тарасов отметил свой день рождения в
Виктория Макарская накрасила губы и нарушила этим
Бренд Nissan представил обновленный спорткар 400Z
Хейтеры подозревают, что Евгению Феофилактову
Поклонники назвали Анастасию Волочкову с
В Сети появились новые фото беременной Мэрилин
Тимати на день рождения дочери арендовал
Обновленный кроссовер Hyundai Creta получит люк и
Новости «Дом-2»: Дмитрий Шмаров готовится ко
Во Франции под стражу взяли Николя Саркози
Внедорожник Bentley Bentayga наделили сканером
В сетях опубликовано видео погони НЛО за
Объявлены цены на роскошный "внедорожник" DS7
Виктория Дайнеко из-за ремонта машины испытывает
Анфиса Чехова невольно обидела фанаток
Надежда Бабкина опубликовала в Instagram фото со
Бен Аффлек показал публике разноцветную
Рустам Солнцев призвал хейтеров отстать от Юлии
Жителю Ростова магическая татуировка испортила
Ольга Бузова считает красные платья «мощным
Психолог из Нижнего Новгорода покорила будущего
Дочь Кати Жужи записала видеопоздравление маме с
Статистика: С 2017 году россияне хотят в основном
Новости «Дом-2»: На защиту Бузовой встала
Просмотреть все новости