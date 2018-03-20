Рустам Солнцев призвал хейтеров отстать от Юлии Самойловой

Недавно общественность узнала о том, что представителем России на песенном конкурсе «Евровидение 2018», который в этом году пройдёт в Лиссабоне, стала известная многим Юлия Самойлова. В Сети тут же стали появляться критические комментарии в адрес девушки и выбранной для участия композиции.Некоторым показалось, что песня I Won't Break не достаточно сильна для такого масштабного конкурса, а кто-то просто оказался недоволен тем, что для такого мероприятия выбрана именно Юлия Самойлова. Хейтеры убеждены, что девушка не обладает уникальными вокальными данными, способными покорить международных членов жюри.Сам же Рустам Солнцев, что молодая певица обязательно справится с поставленной задачей, ведь, несмотря на свою инвалидность, уже смогла добиться многого. Блогер раскритиковал многочисленных антифанатов Юлии Самойловой, упрекнув их за неуважительное отношение к столь приятной, привлекательной и талантливой особе.В своём ролике Солнцев также обратился и лично к певице, заявив, что он станет первым самым преданным фанатом её творчества, который на 100% уверен в её победе на «Евровидении 2018».