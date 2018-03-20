Ольга Бузова считает красные платья «мощным оружием»

Публикацию Бузова сопроводила фото, на котором запечатлена в ярко-алом платье и чувственной позе.По мнению знаменитости, чтобы завлечь мужчину достаточно иметь в гардеробе такое мощное оружие как «красное платье». По мнению певицы, красный цвет символизирует любовь и страсть, а именно это платье стало любимым в коллекции звезды телестройки., - подписала снимок Ольга.Поклонники нашли Бузову в этом платье прекрасной и красивой девушкой, тогда как хейтеры обнаружили, что в этом наряде у знаменитости отсутствует шея.