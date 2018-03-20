Ольга Бузова считает красные платья «мощным оружием»
Популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова поделилась с подписчицами секретом привлечения мужского внимания.
Публикацию Бузова сопроводила фото, на котором запечатлена в ярко-алом платье и чувственной позе.
По мнению знаменитости, чтобы завлечь мужчину достаточно иметь в гардеробе такое мощное оружие как «красное платье». По мнению певицы, красный цвет символизирует любовь и страсть, а именно это платье стало любимым в коллекции звезды телестройки.
«Я очень хотела сделать именно это платье в красном цвете, символизирующем страсть и любовь. Девочки мои, красное платье - мощное оружие, Вы обязательно будете находиться в центре внимания», - подписала снимок Ольга.
Поклонники нашли Бузову в этом платье прекрасной и красивой девушкой, тогда как хейтеры обнаружили, что в этом наряде у знаменитости отсутствует шея.
Публикацию Бузова сопроводила фото, на котором запечатлена в ярко-алом платье и чувственной позе.
По мнению знаменитости, чтобы завлечь мужчину достаточно иметь в гардеробе такое мощное оружие как «красное платье». По мнению певицы, красный цвет символизирует любовь и страсть, а именно это платье стало любимым в коллекции звезды телестройки.
«Я очень хотела сделать именно это платье в красном цвете, символизирующем страсть и любовь. Девочки мои, красное платье - мощное оружие, Вы обязательно будете находиться в центре внимания», - подписала снимок Ольга.
Поклонники нашли Бузову в этом платье прекрасной и красивой девушкой, тогда как хейтеры обнаружили, что в этом наряде у знаменитости отсутствует шея.