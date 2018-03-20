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Ольга Бузова считает красные платья «мощным оружием»

Популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова поделилась с подписчицами секретом привлечения мужского внимания.

Публикацию Бузова сопроводила фото, на котором запечатлена в ярко-алом платье и чувственной позе.

Ольга Бузова считает красные платья «мощным оружием»

По мнению знаменитости, чтобы завлечь мужчину достаточно иметь в гардеробе такое мощное оружие как «красное платье». По мнению певицы, красный цвет символизирует любовь и страсть, а именно это платье стало любимым в коллекции звезды телестройки.

Ольга Бузова считает красные платья «мощным оружием»

«Я очень хотела сделать именно это платье в красном цвете, символизирующем страсть и любовь. Девочки мои, красное платье - мощное оружие, Вы обязательно будете находиться в центре внимания», - подписала снимок Ольга.

Поклонники нашли Бузову в этом платье прекрасной и красивой девушкой, тогда как хейтеры обнаружили, что в этом наряде у знаменитости отсутствует шея.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:09
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