Риэлторы: Средняя стоимость "квадрата" в пентхаусах Москвы превышает 3 млн рублей
В 2017 году на рынок недвижимости Москвы вышло около десятка новых элитных проектов. Среди предложений преобладают пентхаусы со средней ценой в 300 м2, стоимостью от 170 до 450 млн рублей.
По информации риэлторской компании, цена квадратного метра в пентхаусах Москвы колеблется на уровне выше 3 млн рублей. В районе Остоженки, например, продается пентхаус в 490 кв.метров . А его стоимость превышает 3 млн рублей. На втором месте по находится пентхаус, расположенный на Новом Арбате (почти 2 млн рублей за 1м2).
Специалисты отмечают, что по сравнению с 2013 годом значительно выросло время ожидания нового клиента, который готов оплатить такое жилье. В настоящее время "зависли" 24 пентхауса со средней суммой продажи в 170 млн рублей. При этом средний бюджет предложения составляет почти пол миллиарда рублей за 300 кв. метров и более (вплоть до 1000 метров квадратных).
По информации риэлторской компании, цена квадратного метра в пентхаусах Москвы колеблется на уровне выше 3 млн рублей. В районе Остоженки, например, продается пентхаус в 490 кв.метров . А его стоимость превышает 3 млн рублей. На втором месте по находится пентхаус, расположенный на Новом Арбате (почти 2 млн рублей за 1м2).
Специалисты отмечают, что по сравнению с 2013 годом значительно выросло время ожидания нового клиента, который готов оплатить такое жилье. В настоящее время "зависли" 24 пентхауса со средней суммой продажи в 170 млн рублей. При этом средний бюджет предложения составляет почти пол миллиарда рублей за 300 кв. метров и более (вплоть до 1000 метров квадратных).
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Добавил: Valeriy Сегодня, 16:50