АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.60 USD 57.55
Курс валют на 20.03.2018

Риэлторы: Средняя стоимость "квадрата" в пентхаусах Москвы превышает 3 млн рублей

В 2017 году на рынок недвижимости Москвы вышло около десятка новых элитных проектов. Среди предложений преобладают пентхаусы со средней ценой в 300 м2, стоимостью от 170 до 450 млн рублей.

По информации риэлторской компании, цена квадратного метра в пентхаусах Москвы колеблется на уровне выше 3 млн рублей. В районе Остоженки, например, продается пентхаус в 490 кв.метров . А его стоимость превышает 3 млн рублей. На втором месте по находится пентхаус, расположенный на Новом Арбате (почти 2 млн рублей за 1м2).

Риэлторы: Средняя стоимость "квадрата" в пентхаусах Москвы превышает 3 млн рублей


Специалисты отмечают, что по сравнению с 2013 годом значительно выросло время ожидания нового клиента, который готов оплатить такое жилье. В настоящее время "зависли" 24 пентхауса со средней суммой продажи в 170 млн рублей. При этом средний бюджет предложения составляет почти пол миллиарда рублей за 300 кв. метров и более (вплоть до 1000 метров квадратных).
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 16:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зарождению жизни на экзопланетах Trappist-1
Любовь Аксенова ради работы в течение месяца
Максим Фадеев принял и признал успех Ольги Бузовой
Общественный транспорт в Париже к 2020 году может
Француженка 10 лет прятала тела новорожденных
«Северному потоку-2» не хватит труб
Ольга Жарикова пригласила на проект «Дом-2» свою
У Евгения Кафельникова завязался роман с молодой
Последний самец северного белого носорога на
Ученый из ЮАР готова доказать NASA существование
Аналитики: IPhone X будет дешеветь из-за низкого
В доме американской семьи Харсфельд хранилась
Поклонники считают, что Анастасия Костенко
Анонс смартфона LG G7 ожидается в апреле
Беременная Кирстен Данст шокировала поклонников
На пляже штата Джорджия были найдены останки
HTC официально представила смартфоны Desire 12 и
Элла Памфилова в ЦИК проделала колосальную работу
Facebook планирует создать платный сервис
Цены на iPhone снизились в России
Пользователи предположили, что Виктория Боня
Мобильная версия PUBG покинула пределы КНР и
Ученые: В недрах Йеллоустона обнаружен мощный
Виктория Дайнеко пожаловалась на затянувшийся до
На Каме рыбак накормил шашлыком лису-воровку
Риэлторы: Средняя стоимость "квадрата" в
В Дубае российская модель, спасаясь от убийцы,
Сергей Бодров – старший снимет фильм про боевые
Нонна Гришаева в Международный день счастья
Росатом планирует заняться переработкой старых
Просмотреть все новости