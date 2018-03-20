Риэлторы: Средняя стоимость "квадрата" в пентхаусах Москвы превышает 3 млн рублей

По информации риэлторской компании, цена квадратного метра в пентхаусах Москвы колеблется на уровне выше 3 млн рублей. В районе Остоженки, например, продается пентхаус в 490 кв.метров . А его стоимость превышает 3 млн рублей. На втором месте по находится пентхаус, расположенный на Новом Арбате (почти 2 млн рублей за 1м2).Специалисты отмечают, что по сравнению с 2013 годом значительно выросло время ожидания нового клиента, который готов оплатить такое жилье. В настоящее время "зависли" 24 пентхауса со средней суммой продажи в 170 млн рублей. При этом средний бюджет предложения составляет почти пол миллиарда рублей за 300 кв. метров и более (вплоть до 1000 метров квадратных).