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Дочь Кати Жужи записала видеопоздравление маме с днем рождения

Два дня назад в Instagram экс-участницы «Дом-2» Кати Жужи появилась публикация, в которой ее дочь Николь поздравляет маму с днем рождения.

Трогательное обращение Николь впечатлило не только подписчиков, но и саму Катю.

Дочь Кати Жужи записала видеопоздравление маме с днем рождения

«Это лучшее поздравление в моей жизни. Доченька моя! Поздравила меня первой», - прокомментировала ролик Жужа.

Поклонники Кати Жужи пришли восхищение от девочка и пожелали ей крепкого здоровья, а самой Кате вечной радости.

Дочь Кати Жужи записала видеопоздравление маме с днем рождения

Девятилетняя Николь пожелала маме, чтоб на лице всегда были улыбки и чтобы Катя всегда чему-то радовалась.

Подписчики тоже присоединились к поздравлениям девочки и отметили, что ее слова очень верные и важные, а сама Николь «реально взрослая и не глупая».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:57
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