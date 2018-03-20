Дочь Кати Жужи записала видеопоздравление маме с днем рождения
Два дня назад в Instagram экс-участницы «Дом-2» Кати Жужи появилась публикация, в которой ее дочь Николь поздравляет маму с днем рождения.
Трогательное обращение Николь впечатлило не только подписчиков, но и саму Катю.
«Это лучшее поздравление в моей жизни. Доченька моя! Поздравила меня первой», - прокомментировала ролик Жужа.
Поклонники Кати Жужи пришли восхищение от девочка и пожелали ей крепкого здоровья, а самой Кате вечной радости.
Девятилетняя Николь пожелала маме, чтоб на лице всегда были улыбки и чтобы Катя всегда чему-то радовалась.
Подписчики тоже присоединились к поздравлениям девочки и отметили, что ее слова очень верные и важные, а сама Николь «реально взрослая и не глупая».
Трогательное обращение Николь впечатлило не только подписчиков, но и саму Катю.
«Это лучшее поздравление в моей жизни. Доченька моя! Поздравила меня первой», - прокомментировала ролик Жужа.
Поклонники Кати Жужи пришли восхищение от девочка и пожелали ей крепкого здоровья, а самой Кате вечной радости.
Девятилетняя Николь пожелала маме, чтоб на лице всегда были улыбки и чтобы Катя всегда чему-то радовалась.
Подписчики тоже присоединились к поздравлениям девочки и отметили, что ее слова очень верные и важные, а сама Николь «реально взрослая и не глупая».