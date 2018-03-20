Дочь Кати Жужи записала видеопоздравление маме с днем рождения

Трогательное обращение Николь впечатлило не только подписчиков, но и саму Катю., - прокомментировала ролик Жужа.Поклонники Кати Жужи пришли восхищение от девочка и пожелали ей крепкого здоровья, а самой Кате вечной радости.Девятилетняя Николь пожелала маме, чтоб на лице всегда были улыбки и чтобы Катя всегда чему-то радовалась.Подписчики тоже присоединились к поздравлениям девочки и отметили, что ее слова очень верные и важные, а сама Николь «реально взрослая и не глупая».