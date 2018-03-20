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Новости «Дом-2»: На защиту Бузовой встала участница «Comedy Woman» Татьяна Морозова. Глеб Жемчугов до сих пор питает чувства к бывшей супруге

Последние новости с телепроекта «Дом-2» говорят о том, что на защиту популярной певицы Ольги Бузовой встала участница шоу «Comedy Woman» Татьяна Морозова. Экс-участник реалити-шоу Глеб Жемчугов не скрывает, что до сих пор у него есть чувства к бывшей супруге.

Новости «Дом-2»: На защиту Бузовой встала участница «Comedy Woman» Татьяна Морозова. Глеб Жемчугов до сих пор питает чувства к бывшей супруге

Татьяна Морозова из «Comedy Woman» защищает затравленную в Сети Ольгу Бузову

На днях участница комедийного телевизионного шоу «Comedy Woman» Татьяна Морозова высказалась в адрес всех недоброжелателей ведущей «Дома-2» и певицы Ольги Бузовой. Комик откровенно не понимает, почему публика решила, что имеет право в грубой форме издеваться над артисткой, постоянно придумывая новые шутки и обидные сравнения.

Особенно, по мнению фолловеров, юмористку возмутил случай, связанный с высказываниями певца Мота, который сравнил Ольгу Бузову с халяльной столовой, утверждая, что и там и там побывал татарин. Большинство активных пользователей Сети оказались солидарны с Татьяной Морозовой, ведь общество практически затравливает знаменитость не из-за чего.

Участница «Comedy Woman» отметила, что хорошо знает Ольгу Бузову, а также о том ,что ведущая «Дома-2» не станет просто так поливать кого-либо грязью, ведь поступает всегда честно.

Бывший проектант «Дома-2» Глеб Жемчугов до сих пор питает нежные чувства к своей экс-супруге Ольге

Зрители «Дома-2» продолжают наблюдать за жизнью полюбившихся им участников даже после ухода тех за периметр. Так случилось и с парой Глеба и Ольги Жемчуговых. Спустя год после развода супругов, пользователи Сети заметили, что у мужчины ещё остались чувства к бывшей жене, чего он, собственно, и не намерен скрывать.

Новости «Дом-2»: На защиту Бузовой встала участница «Comedy Woman» Татьяна Морозова. Глеб Жемчугов до сих пор питает чувства к бывшей супруге

Недавно Ольга Жемчугова опубликовала в своём Instagram-профиле новую фотографию из сауны, на которой позирует лишь в нижнем белье. Оценить все прелести фигуры девушки поспешили не только подписчики, но и сам бывший муж, который в комментариях написал одно лишь слово «Огонь!». Фоловеры полагают, что у Глеба Жемчугова не только остались чувства к экс-супруге, но, возможно, он ещё надеется на совместное будущее.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:48
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