Новости «Дом-2»: На защиту Бузовой встала участница «Comedy Woman» Татьяна Морозова. Глеб Жемчугов до сих пор питает чувства к бывшей супруге

На днях участница комедийного телевизионного шоу «Comedy Woman» Татьяна Морозова высказалась в адрес всех недоброжелателей ведущей «Дома-2» и певицы Ольги Бузовой. Комик откровенно не понимает, почему публика решила, что имеет право в грубой форме издеваться над артисткой, постоянно придумывая новые шутки и обидные сравнения.Особенно, по мнению фолловеров, юмористку возмутил случай, связанный с высказываниями певца Мота, который сравнил Ольгу Бузову с халяльной столовой, утверждая, что и там и там побывал татарин. Большинство активных пользователей Сети оказались солидарны с Татьяной Морозовой, ведь общество практически затравливает знаменитость не из-за чего.Участница «Comedy Woman» отметила, что хорошо знает Ольгу Бузову, а также о том ,что ведущая «Дома-2» не станет просто так поливать кого-либо грязью, ведь поступает всегда честно.Зрители «Дома-2» продолжают наблюдать за жизнью полюбившихся им участников даже после ухода тех за периметр. Так случилось и с парой Глеба и Ольги Жемчуговых. Спустя год после развода супругов, пользователи Сети заметили, что у мужчины ещё остались чувства к бывшей жене, чего он, собственно, и не намерен скрывать.Недавно Ольга Жемчугова опубликовала в своём Instagram-профиле новую фотографию из сауны, на которой позирует лишь в нижнем белье. Оценить все прелести фигуры девушки поспешили не только подписчики, но и сам бывший муж, который в комментариях написал одно лишь слово «Огонь!». Фоловеры полагают, что у Глеба Жемчугова не только остались чувства к экс-супруге, но, возможно, он ещё надеется на совместное будущее.