Ольге Бузовой снова «досталось» за чрезмерное использование фотошопа

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», а ныне известная ведущая проекта Ольга Бузова разместила в отрытый доступ очередной снимок с рекламой, на котором неудачно воспользовалась ретушью. В связи с этим, по всей видимости, что на носу звезды и образовались бугры. Поклонники Бузовой сразу увидели эту деталь, о чем и рассказали в комментариях к посту.Ранее Ольга в майке с Владимиром Путиным посетила избирательный участок. После того, как она опубликовала на своей страничке в соцсети фото с выборов, на певицу обрушился шквал критики – теледиву обвинили в «продажности» и открытой агитации пойти на выборы.