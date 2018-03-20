Ольге Бузовой снова «досталось» за чрезмерное использование фотошопа
Знаменитая российская телеведущая «Дома-2», а также певица Ольга Бузова снова перестаралась с использованием фоторедактора на новом рекламной фотографии очков. Из-за неудачной ретуши на носу звезды образовались бугры.
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», а ныне известная ведущая проекта Ольга Бузова разместила в отрытый доступ очередной снимок с рекламой, на котором неудачно воспользовалась ретушью. В связи с этим, по всей видимости, что на носу звезды и образовались бугры. Поклонники Бузовой сразу увидели эту деталь, о чем и рассказали в комментариях к посту.
Ранее Ольга в майке с Владимиром Путиным посетила избирательный участок. После того, как она опубликовала на своей страничке в соцсети фото с выборов, на певицу обрушился шквал критики – теледиву обвинили в «продажности» и открытой агитации пойти на выборы.
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», а ныне известная ведущая проекта Ольга Бузова разместила в отрытый доступ очередной снимок с рекламой, на котором неудачно воспользовалась ретушью. В связи с этим, по всей видимости, что на носу звезды и образовались бугры. Поклонники Бузовой сразу увидели эту деталь, о чем и рассказали в комментариях к посту.
Ранее Ольга в майке с Владимиром Путиным посетила избирательный участок. После того, как она опубликовала на своей страничке в соцсети фото с выборов, на певицу обрушился шквал критики – теледиву обвинили в «продажности» и открытой агитации пойти на выборы.