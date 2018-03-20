Мечта Ольги Жариковой – спеть дуэтом с Ольгой Бузовой

По словам 24-летней участницы телестройки на кастинг «Дом-2» она попала после сольного концерта Ольги Бузовой. Отбор будущих участниц проводил Роман Гриценко. Как объяснила Жарикова, до этого она не смотрела проект и когда у нее спросили, к кому она хочет идти, девушка показала на Гриценко., - пишет Ольга.Помимо этого девушка рассказала о своей давней мечте спеть дуэтом с популярной исполнительницей и ведущей «Дом-2» Ольгой Бузовой.Напомним, что изначально Жарикова пришла на проект к Андрею Штриху, но зрители пришли к выводу, что новенькая приглянулась и Виталию Малышеву. Сейчас Ольга пытается построить отношения со «старожилом» телестройки Александром Гобозовым.