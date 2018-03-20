Мечта Ольги Жариковой – спеть дуэтом с Ольгой Бузовой
Участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Жарикова рассказала, как попала на проект и о чем мечтает.
По словам 24-летней участницы телестройки на кастинг «Дом-2» она попала после сольного концерта Ольги Бузовой. Отбор будущих участниц проводил Роман Гриценко. Как объяснила Жарикова, до этого она не смотрела проект и когда у нее спросили, к кому она хочет идти, девушка показала на Гриценко.
«Я в принципе не относилась к этому серьезно. Прошло время, я увидела пост в Инстаграме у Нади Ермаковой о кастинге, написала ей в директ и вот я тут», - пишет Ольга.
Помимо этого девушка рассказала о своей давней мечте спеть дуэтом с популярной исполнительницей и ведущей «Дом-2» Ольгой Бузовой.
Напомним, что изначально Жарикова пришла на проект к Андрею Штриху, но зрители пришли к выводу, что новенькая приглянулась и Виталию Малышеву. Сейчас Ольга пытается построить отношения со «старожилом» телестройки Александром Гобозовым.
По словам 24-летней участницы телестройки на кастинг «Дом-2» она попала после сольного концерта Ольги Бузовой. Отбор будущих участниц проводил Роман Гриценко. Как объяснила Жарикова, до этого она не смотрела проект и когда у нее спросили, к кому она хочет идти, девушка показала на Гриценко.
«Я в принципе не относилась к этому серьезно. Прошло время, я увидела пост в Инстаграме у Нади Ермаковой о кастинге, написала ей в директ и вот я тут», - пишет Ольга.
Помимо этого девушка рассказала о своей давней мечте спеть дуэтом с популярной исполнительницей и ведущей «Дом-2» Ольгой Бузовой.
Напомним, что изначально Жарикова пришла на проект к Андрею Штриху, но зрители пришли к выводу, что новенькая приглянулась и Виталию Малышеву. Сейчас Ольга пытается построить отношения со «старожилом» телестройки Александром Гобозовым.