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Мечта Ольги Жариковой – спеть дуэтом с Ольгой Бузовой

Участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Жарикова рассказала, как попала на проект и о чем мечтает.

По словам 24-летней участницы телестройки на кастинг «Дом-2» она попала после сольного концерта Ольги Бузовой. Отбор будущих участниц проводил Роман Гриценко. Как объяснила Жарикова, до этого она не смотрела проект и когда у нее спросили, к кому она хочет идти, девушка показала на Гриценко.

Мечта Ольги Жариковой – спеть дуэтом с Ольгой Бузовой

«Я в принципе не относилась к этому серьезно. Прошло время, я увидела пост в Инстаграме у Нади Ермаковой о кастинге, написала ей в директ и вот я тут», - пишет Ольга.

Помимо этого девушка рассказала о своей давней мечте спеть дуэтом с популярной исполнительницей и ведущей «Дом-2» Ольгой Бузовой.

Мечта Ольги Жариковой – спеть дуэтом с Ольгой Бузовой

Напомним, что изначально Жарикова пришла на проект к Андрею Штриху, но зрители пришли к выводу, что новенькая приглянулась и Виталию Малышеву. Сейчас Ольга пытается построить отношения со «старожилом» телестройки Александром Гобозовым.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:46
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