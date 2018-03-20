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Facebook планирует создать платный сервис подписки на видеоблогеров

Компания Марка Цукерберга собирается оплатить эксклюзивный видеоконтент. Facebook должен ввести подписку на блогеров за 4,99 доллара. В свою очередь платные материалы клиентам подарят бонусы.

Facebook планирует создать платный сервис подписки на видеоблогеров


Соцсеть Facebook поддержит блогеров, организует монетизацию просмотров. Специалисты соцсети для этого пользователям предложат платную подписку на авторов. Придётся потратить 4,99 американских долларов. 3,5 доллара пойдёт на кошелек блогера. А вот разница отправится в Google и Apple за осуществление на своих платформах транзакций. Цена позволит просматривать эксклюзивный выбранный видеоконтент.

Потенциальный пользователь за свою подписку получит бонусы, а также значок подписчика. Такие действия компании Facebook позволят сохранить имеющуюся аудиторию пользователей, а также монетизировать прибыль, непосредственно как это делает сервис YouTube. Экспериментальную модель планируют запустить в апреле этого года.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:20
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