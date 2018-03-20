Надежда Бабкина опубликовала в Instagram фото со своего дня рождения

Исполнительница позировала вместе с ним и друзьями перед камерой, но многие поклонники не понимают, зачем она связала свою жизнь с молодым человеком. Они сразу отметили, что мужчина выглядит намного старше своих лет и ему нужно срочно заняться собой, так как пара напоминает сейчас бабушку и ее сына.Пользователи сетей были восхищены внешним видом 68-летней Надежды Бабкиной, написав в комментариях много теплых слов, и пожелав ей здоровья. Они тоже обратили внимание на Евгения Гора, назвав его любителем вкусной еды, а недоброжелатели упомянули о старых женщинах, с которыми мужчины тоже начинают быстро лысеть.