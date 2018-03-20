Мобильная версия PUBG покинула пределы КНР и доступна в канадском Google Play

Канадцы с устройствами Android могут принять участие в тестировании этой версии. Чтобы запустить PUBG на планшете либо смартфоне понадобится Android 5.1.1 либо более поздняя версия, и ОЗУ минимум на 2 Гб. Мобильная версия является во многом идентичной той, которая доступна на Xbox One и PC. В случае первого запуска следует настроить внешность персонажа. Потом можно осуществить запуск поиска противников, пролететь над огромной картой на самолёте, выпрыгнуть, приземлиться начать поиск брони и оружия в здании. Ряд предметов подбираются автоматически (рюкзаки, шлемы, пистолеты и т.д.).Примечательным является то, что PUBG Mobile в Канаде вышла тогда, когда на устройствах iOS появилась «бета» версия её прямого конкурента, а именно Fortnite Battle Royale.