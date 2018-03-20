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Виктория Дайнеко из-за ремонта машины испытывает много неудобств

После недавней аварии певица была вынуждена отправить машину в ремонт, после чего стала испытывать много неудобств. Виктория Дайнеко опубликовала в Instagram новый пост, шутливо рассказав о решении проблемы.

Исполнительница после гастролей вернулась домой и сильно скучала по своей маленькой наследнице, но сейчас ей сложно добираться до детского сада. Виктория Дайнеко отметила, что пора менять квартиру на аналог, расположенный в этом районе, а подписчики сразу отреагировали на юмор и стали предлагать свои варианты переезда.

Виктория Дайнеко из-за ремонта машины испытывает много неудобств


Некоторые люди посоветовали звезде создать портал времени и быстро совмещать работу с домашними хлопотами. Преданные фанаты отметили, что проще дождаться конца ремонта, чем воплощать такие мечты в реальность, а еще нужно подумать о будущих соседях.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:05
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