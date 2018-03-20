Сбербанк: Количество онлайн-заявок на ипотеку в Москве превысило число обращения в офисах

С начала года в России процент при выдаче кредитов снизился до 6,6%. В результате выросла и привлекательность услуг в онлайне от банка "Сбербанка". В этом финансовом учреждении они функционируют в разделе портала «ДомКлик». Об этом сообщил Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик».Соотношение обращений в офисах и в Интернете составляет 31% к 33%», — сказал Васев. Эта тенденция зафиксирована пока только в Москве. По стране это соотношение имеет иные показатели: 17% к 40%. С помощью этого сервиса заемщик сможет подать онлайн-заявку и получить ответ банка и затем выбрать квартиру.