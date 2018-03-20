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Сбербанк: Количество онлайн-заявок на ипотеку в Москве превысило число обращения в офисах

В 2017 году Сбербанк стал монополистом в области выдачи ипотечных кредитов. Впервые в Москве количество таких заявок в онлайн-режиме превысило количество обращений в офисы этого финучреждения.

С начала года в России процент при выдаче кредитов снизился до 6,6%. В результате выросла и привлекательность услуг в онлайне от банка "Сбербанка". В этом финансовом учреждении они функционируют в разделе портала «ДомКлик». Об этом сообщил Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик».

Сбербанк: Количество онлайн-заявок на ипотеку в Москве превысило число обращения в офисах


Соотношение обращений в офисах и в Интернете составляет 31% к 33%», — сказал Васев. Эта тенденция зафиксирована пока только в Москве. По стране это соотношение имеет иные показатели: 17% к 40%. С помощью этого сервиса заемщик сможет подать онлайн-заявку и получить ответ банка и затем выбрать квартиру.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 15:50
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