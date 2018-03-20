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Пользователи вынесли вердикт Ксении Собчак: беременна

Пользователи Сети теряются в догадках по поводу интересного положения Ксении Собчак.

Большая часть зрителей уверены, что экс-ведущая «Дом-2» и кандидат в президенты на выборах 2018 года беременна вторым ребенком.

Пользователи вынесли вердикт Ксении Собчак: беременна

Срыв Ксени Собчак за два дня до окончания предвыборной гонки заставил поклонников Ксении еще больше убедиться в своих догадках.

Также о втором материнстве заговорил и Андрей Малахов, который два года назад поцеловал Ксению в живот на сцене петербургского цирка. Ведущий спросил о состоянии Собчак у ее лучшей подруги Ники Белоцерковской, но та как и раньше не стала распространяться о личной жизни знаменитости.

Пользователи вынесли вердикт Ксении Собчак: беременна

«Если принять во внимание, что мой папа всегда мечтал, чтобы я стал гинекологом, и отдельные разговоры в свете, что кандидат в президенты уже чуть ли не на шестом месяце, я выражаю восхищение стойкостью Ксении и готов снова повторить свой поцелуй – под присмотром Максима Виторгана, само собой», - заявил Андрей Малахов.

Примечательно, что другие светские дамы, такие как Татьяна Арно, Мария Богданович и Наталья Якимчик, не сомневаются что на дебатах с Собчак случился гормональный срыв, но считают, что Жириновский вел себя непростительно, особенно если учесть его почтенный возраст.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:10
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