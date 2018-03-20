Пользователи вынесли вердикт Ксении Собчак: беременна

Большая часть зрителей уверены, что экс-ведущая «Дом-2» и кандидат в президенты на выборах 2018 года беременна вторым ребенком.Срыв Ксени Собчак за два дня до окончания предвыборной гонки заставил поклонников Ксении еще больше убедиться в своих догадках.Также о втором материнстве заговорил и Андрей Малахов, который два года назад поцеловал Ксению в живот на сцене петербургского цирка. Ведущий спросил о состоянии Собчак у ее лучшей подруги Ники Белоцерковской, но та как и раньше не стала распространяться о личной жизни знаменитости., - заявил Андрей Малахов.Примечательно, что другие светские дамы, такие как Татьяна Арно, Мария Богданович и Наталья Якимчик, не сомневаются что на дебатах с Собчак случился гормональный срыв, но считают, что Жириновский вел себя непростительно, особенно если учесть его почтенный возраст.