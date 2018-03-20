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Дональд Трамп младший изменял супруге со знаменитой певицей Обри О’Дэй

Наследник президента США Дональд Трамп оказался нехорошим семьянином, поскольку изменял беременной супруге.

Дональд Трамп младший изменял супруге со знаменитой певицей Обри О’Дэй


В Сети обсуждается новость о выходках сына президента США. Появилась информация, что у бизнесмена была любовная связь с исполнительницей Обри О’Дэй. И это несмотря на то, что законная жена Ванесса была беременной. У пары это был четвертый ребенок – наследник Тристан, который появился на свет осенью 2011 года.

Связь Дональда Трампа-младшего продолжалась до весны 2012 года. Его поступок не ограничился супружеской неверностью, он также ущемлял жену в финансах, из-за этого она достаточно часто просила деньги у своей мамы.

Но есть и те, кто всячески отрицает проблемы в семье супругов. Они утверждают, что Ванесса и Дон уважительно относятся друг к другу, и так было всегда. А также совершенно опровергает информацию о том, что Ванесса полагалась на помощь своей матери будучи в положении.

Стоит отметить, что проблемы в семье начались до свадьбы, а положение усугубило вступление в должность президента отца. В данное время их союз находится на грани расторжения. Ходят слухи, что в дело вмешался Трамп старший, когда узнал о внебрачной связи сына и потребовал ее немедленно прекратить.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 11:10
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