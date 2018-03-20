Дональд Трамп младший изменял супруге со знаменитой певицей Обри О’Дэй

В Сети обсуждается новость о выходках сына президента США. Появилась информация, что у бизнесмена была любовная связь с исполнительницей Обри О’Дэй. И это несмотря на то, что законная жена Ванесса была беременной. У пары это был четвертый ребенок – наследник Тристан, который появился на свет осенью 2011 года.Связь Дональда Трампа-младшего продолжалась до весны 2012 года. Его поступок не ограничился супружеской неверностью, он также ущемлял жену в финансах, из-за этого она достаточно часто просила деньги у своей мамы.Но есть и те, кто всячески отрицает проблемы в семье супругов. Они утверждают, что Ванесса и Дон уважительно относятся друг к другу, и так было всегда. А также совершенно опровергает информацию о том, что Ванесса полагалась на помощь своей матери будучи в положении.Стоит отметить, что проблемы в семье начались до свадьбы, а положение усугубило вступление в должность президента отца. В данное время их союз находится на грани расторжения. Ходят слухи, что в дело вмешался Трамп старший, когда узнал о внебрачной связи сына и потребовал ее немедленно прекратить.