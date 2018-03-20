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Мать Тимати недовольна хейтерами, обсуждающими жизнь и женщин сына

Мать репера Тимати недовольна тем, что хейтеры постоянно обсуждают личную жизнь и женщин её сына. Симона Юнусова обратилась ко всем недоброжелателям с просьбой следить за собственными отношениями, а не сплетничать о чужих.

Мать Тимати недовольна хейтерами, обсуждающими жизнь и женщин сына

Мать популярного репера Тимати прекрасно понимает, что её сын, как знаменитость, постоянно у всех на виду, а значит избежать обсуждений и сплетен в его сторону вряд ли удастся. Несмотря на это, Симоне Юнусовой крайне неприятен тот факт, что хейтеры всё время обсуждают личную жизнь Тимати, его нынешнюю и бывшую возлюбленных, а также подрастающую дочь.

Для всех, кому интересно, что же сейчас происходит в жизни певца, женщина рассказала, что в настоящий момент сын состоит в отношениях с Анастасией Решетовой, но это не мешает ему общаться с дочерью, которую тот очень любит и старается видеть почаще, а также с её матерью Алёной Шишковой.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:08
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