Мать Тимати недовольна хейтерами, обсуждающими жизнь и женщин сына

Мать популярного репера Тимати прекрасно понимает, что её сын, как знаменитость, постоянно у всех на виду, а значит избежать обсуждений и сплетен в его сторону вряд ли удастся. Несмотря на это, Симоне Юнусовой крайне неприятен тот факт, что хейтеры всё время обсуждают личную жизнь Тимати, его нынешнюю и бывшую возлюбленных, а также подрастающую дочь.Для всех, кому интересно, что же сейчас происходит в жизни певца, женщина рассказала, что в настоящий момент сын состоит в отношениях с Анастасией Решетовой, но это не мешает ему общаться с дочерью, которую тот очень любит и старается видеть почаще, а также с её матерью Алёной Шишковой.