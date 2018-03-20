Анастасия Стоцкая решила вернуться к рыжему цвету волос

Многие подписчики верили, что со временем исполнительница вспомнит о своей яркой внешности, а пока оценивали новые эксперименты, хотя неоднократно просили звезду прислушаться к их пожеланиям. Анастасия Стоцкая не смогла устоять перед желаниями фанатов и позировала перед камерой в привычном облике.Пользователи сетей завалили артистку позитивными комментариями, отметив, что она сразу посвежела и стала выглядеть моложе. Огненные оттенки прекрасно дополняют стройную фигуру знаменитости, и дают ей позитивный заряд энергии.