Apple планирует выпустить в продажу новую расцветку iPhone X

Американская корпорация Apple планирует в продажу выпустить новую версию iPhone X в золотом цвете. Эксклюзивные снимки смартфона опубликовали в рамках социальных сетей. Устройство, которое выпустили в золотой расцветке, будет очень популярным на территории Китайской Народной Республике. Изначально планировался выпуск смартфона только в двух расцветках, а именно в серебристой и «серый космос».Согласно предварительной информации, Apple презентует устройство в новом цвете двадцать седьмого марта на территории Чикаго. Там организуют масштабное мероприятие. Есть данные, что на рынке в будущем может появиться красная версия iPhone X. Экспертами раньше отмечалось, что смартфон версии Samsung Galaxy S9+ по скорости работы оказался быстрее модели Apple iPhone X.