АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.60 USD 57.55
Курс валют на 20.03.2018

Apple планирует выпустить в продажу новую расцветку iPhone X

Согласно предварительной информации, Apple презентует устройство iPhone X в новом цвете 27 марта на территории Чикаго. Пока стоимость устройства держится в секрете.

Apple планирует выпустить в продажу новую расцветку iPhone X


Американская корпорация Apple планирует в продажу выпустить новую версию iPhone X в золотом цвете. Эксклюзивные снимки смартфона опубликовали в рамках социальных сетей. Устройство, которое выпустили в золотой расцветке, будет очень популярным на территории Китайской Народной Республике. Изначально планировался выпуск смартфона только в двух расцветках, а именно в серебристой и «серый космос».

Согласно предварительной информации, Apple презентует устройство в новом цвете двадцать седьмого марта на территории Чикаго. Там организуют масштабное мероприятие. Есть данные, что на рынке в будущем может появиться красная версия iPhone X. Экспертами раньше отмечалось, что смартфон версии Samsung Galaxy S9+ по скорости работы оказался быстрее модели Apple iPhone X.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Дубае российская модель, спасаясь от убийцы,
Сергей Бодров – старший снимет фильм про боевые
Нонна Гришаева в Международный день счастья
Росатом планирует заняться переработкой старых
Максиму Фадееву удалось похудеть на 40 кг
Дмитрием Саблиным была проведена встреча с
Возле Солнца был замечен огромный НЛО со
Кристина Дерябина жалуется, что не может
Дмитрий Талыбов задумался об участии в проекте
Apple планирует выпустить в продажу новую
Пользователи Сети назвали новый наряд Регины
Сбербанк: Количество онлайн-заявок на ипотеку в
Анна Калашникова рассказала, что мечтает о втором
Анастасия Стоцкая решила вернуться к рыжему цвету
Дочь Светланы Лободы намерена повторить успех
Ксения Бородина показала подписчикам свою
У зрителей «Дом-2» после просмотра остаются
Поклонники отправляют Стаса Пьеху на отдых из-за
В Иркутске гастарбайтер из ревности зверски убил
Зрители уверены, что Саша Черно никогда не
Светлане Лободе роды в Лос-Анджелесе обойдутся в
Глава Amazon на MARS прогулялся с собакой-роботом
Максим Фадеев восхищается дочерью легендарного
Американец через Apple Watch во сне вызвал 911
Ольга Корбут в 62-летнем возрасте готова вступить
В Китае будет налажено серийное производство
Алексей Панин поругался с рэпером Тимати в день
Роман Гриценко остался без пары из-за своих
Дроны-курьеры будут приносить почту жителям Москвы
Борис Корчевников заинтриговал подписчиков новым
Просмотреть все новости