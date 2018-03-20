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Поклонники отправляют Стаса Пьеху на отдых из-за сильной усталости

Певец продолжает свои гастроли по российским городам и решил опубликовать в Instagram снимки из Читы. Поклонники после просмотра сюжета решили отправить Стаса Пьеху на отдых, заметив следы сильной усталости на его лице.

Исполнитель лаконично подвел итоги своих концертов, упомянув о легендарном маршруте во Владивосток, но подписчики сразу обратили внимание на плохой внешний вид своего кумира. Многие люди считают, что Стас Пьеха даже не может нормально выспаться, а потому позирует перед камерой с красными глазами. Возможно, он сам не рад такой сильной нагрузке, но приходится ехать дальше и радовать зрителей своим талантом.

Поклонники отправляют Стаса Пьеху на отдых из-за сильной усталости


Пользователи сетей даже немного испугались, заметив негативные изменения во внешности звезды. Они надеются, что афиша показывает его фото иначе, но тоже попросили артиста сделать небольшой перерыв и восстановить силы.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:30
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