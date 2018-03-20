У жениха Марины Тристановны обнаружилось уголовное прошлое
С развитием романа Марины Тристановны и ее ухажера Александра Ковалевского в Сети появляется все больше неприглядных слухов и компрометирующей информации о бизнесмене.
Ранее пользователи узнали, что Александр предоставляет эскорт-услуги и сопровождает богатых дамочек в путешествиях.
Об этом, не скрываясь, Ковалевский рассказывает в соцсетях, в том числе и об отдыхе на Таиланде с мамой Таты Абрамсон, которая стала одной из его клиенток.
На днях же всплыла информация об уголовном прошлом Александра. Появились сведения, что в 2003 году Ковалевский отсидел три года за мошенничество и это объясняет его внезапную любовь в Марине Тристановне, которую он, впрочем, не спешит забирать с проекта.
Ранее пользователи узнали, что Александр предоставляет эскорт-услуги и сопровождает богатых дамочек в путешествиях.
Об этом, не скрываясь, Ковалевский рассказывает в соцсетях, в том числе и об отдыхе на Таиланде с мамой Таты Абрамсон, которая стала одной из его клиенток.
На днях же всплыла информация об уголовном прошлом Александра. Появились сведения, что в 2003 году Ковалевский отсидел три года за мошенничество и это объясняет его внезапную любовь в Марине Тристановне, которую он, впрочем, не спешит забирать с проекта.