У жениха Марины Тристановны обнаружилось уголовное прошлое

Ранее пользователи узнали, что Александр предоставляет эскорт-услуги и сопровождает богатых дамочек в путешествиях.Об этом, не скрываясь, Ковалевский рассказывает в соцсетях, в том числе и об отдыхе на Таиланде с мамой Таты Абрамсон, которая стала одной из его клиенток.На днях же всплыла информация об уголовном прошлом Александра. Появились сведения, что в 2003 году Ковалевский отсидел три года за мошенничество и это объясняет его внезапную любовь в Марине Тристановне, которую он, впрочем, не спешит забирать с проекта.