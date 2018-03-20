Новости «Дом-2»: Алёна Ашмарина ожидает рождения девочки, а Гобозов скрывается на проекте от кредиторов, которым должен крупную сумму

Бывшая участница популярного телепроекта Алёна Ашмарина не так давно сообщила своим подписчикам, что попала в больницу из-за внезапных проблем с иммунитетом. Именно это и послужило поводом для примирения с возлюбленным Ильёй Григоренко, который сразу же поспешил к ней в клинику.Сейчас известно, что здоровью будущей мамы ничего не угрожает, но она пока продолжает оставаться под наблюдением врачей. Недавнее проведённое УЗИ показало, что Алёна Ашмарина и Илья Григоренко станут родителями девочки.Поклонники тут же вспомнили, что ранее экс-участница мечтала родить своему любимому сына, но подчеркнули, что мальчика можно сделать после девочки.Не так давно зрителям нашумевшей телестройки стало известно, что Александр Гобозов возвратился на реалити-шоу не ради новых отношений, а потому, что больше ему некуда идти. Дело в том, что проектный «старичок», как рассказал его друг Илья Солдатов, связался с весьма сомнительными кредиторами-кавказцами, но вернуть долг так и не смог.Теперь, как ни странно, страдает от неплатёжеспособности Александра Гобозова именно Солдатов, ведь деньги теперь требует с него. Сам же участник «Дома-2» всеми возможными способами старается задержаться на периметре, дабы не очутиться в руках разгневанных кредиторов.Зрители уверены, что его тактика построения отношений с девушками не приведёт ни к чему хорошему, поэтому, скорее всего, Гобозову стоит готовиться к скорой встрече с кредиторами.