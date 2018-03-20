АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.60 USD 57.55
Курс валют на 20.03.2018

Новости «Дом-2»: Алёна Ашмарина ожидает рождения девочки, а Гобозов скрывается на проекте от кредиторов, которым должен крупную сумму

Свежие сведения о телестройке «Дом-2» говорят о том, что экс-участница Алёна Ашмарина ожидает рождения девочки. Зрители узнали, что на проекте Александр Гобозов скрывается от кредиторов, которым должен крупную сумму.

Новости «Дом-2»: Алёна Ашмарина ожидает рождения девочки, а Гобозов скрывается на проекте от кредиторов, которым должен крупную сумму

УЗИ показало, что у Алёны Ашмариной родится девочка

Бывшая участница популярного телепроекта Алёна Ашмарина не так давно сообщила своим подписчикам, что попала в больницу из-за внезапных проблем с иммунитетом. Именно это и послужило поводом для примирения с возлюбленным Ильёй Григоренко, который сразу же поспешил к ней в клинику.

Сейчас известно, что здоровью будущей мамы ничего не угрожает, но она пока продолжает оставаться под наблюдением врачей. Недавнее проведённое УЗИ показало, что Алёна Ашмарина и Илья Григоренко станут родителями девочки.

Поклонники тут же вспомнили, что ранее экс-участница мечтала родить своему любимому сына, но подчеркнули, что мальчика можно сделать после девочки.

Александр Гобозов на «Доме-2» скрывается от разыскивающих его кредиторов

Не так давно зрителям нашумевшей телестройки стало известно, что Александр Гобозов возвратился на реалити-шоу не ради новых отношений, а потому, что больше ему некуда идти. Дело в том, что проектный «старичок», как рассказал его друг Илья Солдатов, связался с весьма сомнительными кредиторами-кавказцами, но вернуть долг так и не смог.

Новости «Дом-2»: Алёна Ашмарина ожидает рождения девочки, а Гобозов скрывается на проекте от кредиторов, которым должен крупную сумму

Теперь, как ни странно, страдает от неплатёжеспособности Александра Гобозова именно Солдатов, ведь деньги теперь требует с него. Сам же участник «Дома-2» всеми возможными способами старается задержаться на периметре, дабы не очутиться в руках разгневанных кредиторов.

Зрители уверены, что его тактика построения отношений с девушками не приведёт ни к чему хорошему, поэтому, скорее всего, Гобозову стоит готовиться к скорой встрече с кредиторами.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:28
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гоночный электрокар Volkswagen для «Пайкс Пика»
В Австрии автомобиль LADA Vesta удостоился премии
У жениха Марины Тристановны обнаружилось
Дроны будут мыть лопасти ветряков
Новости «Дом-2»: Алёна Ашмарина ожидает рождения
Поклонники раскритиковали Ларису Гузееву из-за
Маша Кохно рассказала о своем дебюте в оркестре
Специалисты Ripples разработали аппарат для
Виртуальная реальность поможет медикам изучать
Лечение цветом существовало со времен древних
Виктория Романец продолжает рекламировать гадалок
Сестры Бузовы вызвали восторг у фанатов
Специалисты компании Philips: Интернет будет
Специалист по ауре считает Саймона Марданшина
Ученые: Астероид Оумуамуа происходит из бинарной
Поп-группа Fifth Harmony на время прекратила
Миллионы приложений для гаджетов заблокирует
Медики создали противозачаточные таблетки для
Жан-Клод Ван Дамм сыграет в продолжении
Ученые из России разработали новый метод возврата
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана
Юлия Барановская не упоминает имя Андрея Аршавина
Ученые рассмотрели возможные варианты обретения
ГК "Автодор" доказал, что не является монополистом
В Китае работают над прототипом ЖРД с тягой в 500
Глеб Жемчугов заигрывает с Ольгой Ветер в
Планетологи выяснили дату возникновения океана на
Звезда "Вечного зова" Валентина Березуцкая была
Компания Google запустит платный сервис для
Актриса Юлия Франц выпила вина перед тем, как
Просмотреть все новости